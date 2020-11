Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u op zoek bent naar betere audio voor uw kersttelevisie, heeft TCL een drietal soundbars in het VK uitgebracht die de bank niet kapot zullen maken.

Vanaf slechts £ 69, worden de TCL TS6100, TS6110 en TS8111 soundbars elk geleverd met HDMI-ARC voor naadloze connectiviteit met een compatibele tv. Ze hebben ook elk Bluetooth voor het draadloos afspelen van muziek en een paar verschillende functies, terwijl je door het bereik stijgt.

De TCL TS8111 is het meest volledig uitgerust, met Dolby Atmos- decodering en dubbele subwoofers in de redelijk slanke behuizing. Het is gespecificeerd op 2.1, met schuine drivers en akoestische radiatoren.

Het is verkrijgbaar vanaf januari 2021 en kost £ 199.

De TS6100 is de goedkoopste van het stel, op dat startpunt van £ 69. Het is 2.0, met HDMI-CEC en kan aan de muur worden gemonteerd.

squirrel_widget_3712060

Ten slotte is de TCL TS6110 in feite hetzelfde als de 6100, maar wordt ook geleverd met een aparte draadloze subwoofer om diepe bassen toe te voegen aan de stereogeluid.

Het kan ook aan de muur worden gemonteerd en heeft HDMI-CEC-bediening om via de ene afstandsbediening met de rest van uw ondersteunende apparatuur te praten.

De TS6110 kost £ 129 en is nu verkrijgbaar. Je kunt het, en de TS6100, vinden bij een aantal retailers, waaronder Amazon.

squirrel_widget_3712061

Geschreven door Rik Henderson.