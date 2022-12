EE Pocket-lint Awards 2022: Soundbar van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soundbars zijn de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan, waarbij velen het gemak van een compact audiosysteem verkiezen boven grotere gescheiden systemen.

Het is de ultieme update voor je tv, en met de komst van formaten als Dolby Atmos die nu veel effectiever via soundbars worden geleverd, is het een categorie om enthousiast over te zijn.

De EE Pocket-lint Awards 2022 overwogen zes verschillende modellen, maar uiteindelijk is er één soundbar die nog steeds indruk maakt.

Soundbar van het jaar: Sony HT-A7000

squirrel_widget_5760259

Soms maakt een product zo'n impact dat je het simpelweg niet over het hoofd kunt zien - en de Sony HT-A7000 valt in die categorie. Het was onze winnaar in 2021 en het aanhoudende succes laat zien hoe deze Atmos-soundbar voor velen de bar van hun keuze is.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Sony HT-A7000 is één grote, gedurfde alles-in-één soundbar-oplossing die een breed en hoog geluidsbeeld levert dat de audio-uitvoer van elke tv naar een hoger niveau tilt, waardoor het voor het tweede achtereenvolgende jaar een waardige winnaar van deze categorie is.

Hooggeprezen: Samsung HW-Q990B

squirrel_widget_6762343

De Samsung HW-Q990B heeft misschien net de eerste plaats voor beste soundbar gemist, maar krijgt een eervolle vermelding omdat het een indrukwekkend soundbarsysteem is dat homecinefans zal plezieren door objectgebaseerde audio te bieden zonder een AV-receiver en luidsprekerpakket nodig te hebben. Het slaagt er ook in een maximale onderdompeling te bieden met een minimum aan ongemak.

De algemene geluidskwaliteit is uitstekend, de techniek indrukwekkend en met de SpaceFit Sound-functie kunt u corrigeren voor de meest ongunstige aspecten van elke kamer. Hij is niet goedkoop, en extra HDMI-ingangen zouden fijn zijn, maar u zult geen geluidsbalk vinden die sonischer is.

De beste van de rest

Soundbars bieden tegenwoordig een grote diversiteit en voor wie het zich kan veroorloven iets meer uit te geven, klopt dat echt. De Devialet Dione biedt een unieke roterende centrale bol die hem onderscheidend maakt en tegelijkertijd volwaardig geluid biedt. De Sonos Ray is een geweldige optie voor een meer compacte en aangesloten soundbar, terwijl de Harman Kardon Citation Multibeam 1100 een goed uitziende, geweldig klinkende allrounder is. Last but not least is de Bowers & Wilkins Panorama 3 een fantastische single-unit oplossing die niet zal teleurstellen - het klinkt geweldig met TV, films en muziek.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Beste luidsprekeraanbiedingen in de Prime Early Access Sale: Aanbiedingen op draadloze audio Door Cam Bunton · 12 October 2022 Voor 2022 heeft Amazon besloten effectief een tweede Prime Day te houden in oktober, en draadloze luidsprekers zijn inbegrepen.

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Britta O'Boyle.