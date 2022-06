Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft zijn reeks draadloze luidsprekers uit de X-reeks uitgebreid met drie nieuwe modellen die ontworpen zijn om het feest te starten, waar u ook bent.

De nieuwste toevoegingen, bestaande uit de XG300, XE300 en XE200, zijn elk voorzien van Sony's eigen X-Balanced luidsprekerunit en dubbele passieve radiatoren, voor diepe basniveaus en minder vervorming dan in eerdere modellen.

De Sony SRS-XG300 is de grootste van het stel en beschikt over de Mega Bass functionaliteit van het merk. Hij beschikt ook over een Live Sound-functie om live muziekopnames beter weer te geven.

Er is ook sfeerverlichting aan boord die synchroniseert met de beat van de muziek.

De XE300 en XE200 zijn ontworpen voor optimaal verticaal gebruik en zijn voorzien van Sony's lijnvormige diffuser. Hierdoor wordt het geluid breder en verder verspreid.

Alle modellen zijn IP67 water - en stofdicht. Het XE duo heeft ook een schoktest ondergaan om te verzekeren dat ze stoten en schokken kunnen overleven.

De batterij van de XG300 gaat naar verluidt tot 25 uur mee tussen oplaadbeurten, die van de XE300 tot 24 uur en die van de XE200 tot 16 uur. De luidsprekers kunnen snel worden opgeladen, waardoor ze al na 10 minuten opladen 70 minuten kunnen worden afgespeeld.

Alle luidsprekers zijn vanaf juli 2022 verkrijgbaar. De prijs van de Sony SRS-XG300 bedraagt £259 / €300, die van de XE300 £169 / €200 en die van de XE200 £139 / € €150.

Geschreven door Rik Henderson.