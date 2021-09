Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je je ogen (en oren) gericht op een nieuwe soundbar-opstelling? Sony heeft zojuist zijn HT-A5000 aangekondigd, een Dolby Atmos-sportbar die met £ 800/€ 900 onder die kritische prijs van vier cijfers ligt. Het wordt echter pas in 2022 uitgebracht.

Maar als je erop kunt wachten, wat kun je dan verwachten? De A5000 is voorzien van een 5.1.2-kanaals opstelling, wat inhoudt dat vijf luidsprekers vooraan - midden, links/rechts, opwaarts gericht links/rechts - met een centrale subwoofer en twee afzonderlijke achterluidsprekers voor volledige onderdompeling.

Er zal extra aantrekkingskracht zijn als je ook een moderne Sony-tv hebt, aangezien het S-Force Pro Front Surround-systeem van het bedrijf synergetisch werkt om een volledige mix van soundbar en tv-luidsprekers in één te gebruiken - wat een overtuigender van-de-- panel-kwaliteit die vooral goed is voor spraakplaatsing en dergelijke.

Er is ook wat psycho-akoestische tovenarij van de Sound Field Optimization- en 360 Reality Audio-systemen, die ingebouwde microfoons en verwerkingstechnologie gebruiken om extra virtuele kanalen te creëren voor een nog overtuigendere onderdompeling.

De A5000 is zeker toekomstbestendig, met ondersteuning voor de nieuwste formaten - inclusief 8K HDR, 4K 120fps en Dolby Vision passthrough - dus of je nu de nieuwste gaming-setup hebt of een bar voor die 8K-toekomst wilt, het Ik heb je gedekt.

Alles klinkt inderdaad erg mooi, hoewel die releasedatum in 2022 misschien verbijsterend is - we verwachten normaal gesproken dat deze soundbar wordt aangekondigd op CES, die plaatsvindt in januari 2022, maar misschien is het de reactie van het Japanse bedrijf op de verwachtingen van persoonlijke shows die in zon korte tijdspanne.