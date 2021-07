Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu steeds meer mensen thuis genieten van filmische ervaringen, verbeteren soundbars hun spel om het soort hoogwaardige goederen te leveren dat mensen willen.

Sonys vlaggenschip voor 2021, de HT-A7000, is zon soundbar: hij kan 7.1.2 uitvoerkanalen leveren - dat zijn vijf voorluidsprekers, waaronder twee opwaarts gerichte overhead-uitgangen; een ingebouwde woofer voor centrale bas; en twee beam-tweeters voor verbeterde surround - en decoderen van Dolby Atmos en DTS:X objectgebaseerde gecodeerde soundtracks.

Allemaal uit de ene bar. Tenzij, dat wil zeggen, je all-in wilt gaan, want de HT-A7000 is in zekere zin modulair: een aparte subwoofer, de SA-SW5, kan echte sub-bass toevoegen (er is een kleinere optie, de SW-SW3) ; terwijl de SA-RS3S draadloze achterspeakers ook kunnen worden toegevoegd voor echt haarscherpe surround.

De HT-A7000 heeft een groot aantal poorten om doorvoer te garanderen voor alles wat er toe doet: HDMI eARC verwerkt alle gebruikelijke verdachten, inclusief Dolby Vision, 8K-resolutie en 120 fps hoge framesnelheid (HFR) voor 4K-inhoud.

Andere hoogwaardige functies worden ondersteund, dankzij ingebouwde Chromecast, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 en Alexa-spraakbesturing. Er is geen middel onbeproefd als het gaat om functies.

De HT-A7000 wordt in september uitgebracht en kost £ 1.200/€ 1.300. De SA-RS3S-achterluidsprekers voegen daar £450/€500 aan toe. En de SA-SW5-subwoofer voegt £ 700/€ 800 toe – of wordt kleiner, terwijl de SW-SW3 £ 450/€ 500 kost. Totale pakketprijs: £2350/£2100//€2600/€2300.

