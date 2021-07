Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nekluidsprekers zijn een rare categorie - een categorie waarin Sony de behoefte voelt om te concurreren met apparaten zoals de SRS-WS1 uit 2019 en nu de SRS-NB10.

Op 6 juli 2021 kondigde Sony zijn nieuwste nekbandluidspreker aan, de SRS-NB10, die het voorstelt zoals ontworpen voor externe werknemers. Dat komt omdat het kan worden gebruikt voor spraak- en video-oproepen, omdat het is voorzien van twee beamforming-microfoons en een ingebouwde spraakverwerkingstechnologie. Het kan ook verbinding maken met twee Bluetooth-compatibele apparaten tegelijk, zodat u er tussen kunt schakelen als dat nodig is. Als je hem tijdens een training wilt dragen, is hij ook IPX4-gecertificeerd waterbestendig.

De nekluidspreker van Sony kost $ 150 wanneer deze later in 2021 in de uitverkoop gaat, en biedt tot 20 uur audioweergave. Het is "geoptimaliseerd voor alleen uw oren", dankzij de naar boven gerichte drivers. Zolang je geen oorverdovende deuntjes laat horen, zei Sony dat je "je geen zorgen hoeft te maken over het afleiden van collegas, huisgenoten of familie".

Ten slotte wordt de SRS-NB10 geleverd met opladen via USB-C, wat volgens Sony u na slechts 10 minuten opladen een extra uur audioweergave oplevert.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

De SRS-NB10 zal beschikbaar zijn in twee kleuren - antraciet en wit - wanneer hij in september 2021 in de verkoop gaat.