Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft drie draadloze luidsprekers aangekondigd in zijn X-serie-reeks die zijn ontworpen voor feestplezier. Voor als we allemaal samen kunnen komen.

De serie omvat de omnidirectionele SRS-XP700, de iets goedkopere SRS-XP500 en de draagbare SRS-XG500.

Elk van hen is voorzien van Sony s gepatenteerde X-Balanced-luidsprekereenheden, die een niet-cirkelvormig diafragma hebben dat het gebied van de luidspreker maximaliseert voor meer geluidsdruk en minder vervorming. Ze hebben ook elk de Mega Bass-functie die nog grommende lage frequenties mogelijk maakt voor basgeluiden.

De Sony XP700 wordt geleverd met drie hoogfrequente tweeters aan de voorkant, een aan de achterkant om ervoor te zorgen dat het geluid vanuit alle hoeken lijkt te komen, terwijl de XP500 twee naar voren gerichte tweeters heeft. Beide zijn voorzien van twee woofers.

De Sony XG500 is een beetje anders omdat hij is ontworpen om gedragen te worden en kleiner is dan de andere, hij wordt geleverd met twee tweeters en twee woofers.

Alle speakers hebben veelkleurige LED-verlichting, zijn Bluetooth-compatibel en hebben karaokemodi (met microfoon- en gitaaringangen). Ze ondersteunen Party Connect en kunnen dus aan elkaar of met andere ondersteunde luidsprekers worden gekoppeld (tot 100 in totaal).

De SRS-XP700 kost £ 449 / € 500, de XP500 £ 319 / € 369 en de XG500 is £ 379 / € 429. Ze zijn allemaal beschikbaar vanaf juni 2021.

Geschreven door Rik Henderson.