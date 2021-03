Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een 5.1 soundbar, subwoofer en surroundsysteem aangekondigd die voor een schappelijke prijs vol bioscoopgeluid zorgt.

Het Sony HT-S40R-systeem bestaat uit een slanke soundcar die de midden- en linkervoorkanalen levert, een subwoofer en draadloze links-rechts boekenplankspeakers achteraan. Er is ook een miniatuur draadloze versterker die de achterwielen aandrijft.

De installatie is ontworpen om ook draadloos te werken met Sony Bravia-tvs , allemaal via Bluetooth.

Mobiele apparaten kunnen ook rechtstreeks audio via Bluetooth naar het systeem streamen. Het wordt ook geleverd met een USB-poort, zodat u op die manier een bron kunt aansluiten.

Optische en analoge ingangen zijn beschikbaar, terwijl HDMI ARC wordt ondersteund voor een betere aansluiting op een ingeschakelde televisie.

Het totale uitgangsvermogen is 600 W, met vier geluidsmodi die specifieke audiosignaturen bieden voor bioscoop of muziek, of kies tussen standaard en automatische modi.

Twee andere modi - stem en nacht - accentueren respectievelijk spraak en passen het volume op de bas aan.

Het systeem is geschikt voor Dolby Audio, maar niet voor Dolby Atmos - het heeft om te beginnen geen upfiring-voorluidsprekers. Het wordt geleverd met een speciale afstandsbediening.

Het Sony HT-S40R 5.1-systeem is vanaf mei 2021 verkrijgbaar voor £ 349 in het VK, € 389 in Ierland en Centraal-Europa.

Geschreven door Rik Henderson.