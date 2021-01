Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft twee draadloze speakers aangekondigd die in februari uitkomen en voor "kamervullend geluid" zorgen.

De Sony SRS-RA5000 en SRS-RA3000 worden geleverd met de ruimtelijke geluidstechnologie van Sony, zodat een virtuele driedimensionale audio-ervaring kan worden gecreëerd op basis van 360 Reality Audio-tracks. Meeslepende Audio Enhancement-technologie kan ook stereotracks omzetten in geluid alsof ze u in 3D omringen.

De grootste van de twee, de RA5000, is ook Hi-Res Audio-gecertificeerd en wordt geleverd met drie ingebouwde up-firing-stuurprogrammas. Dat verhoogt de audio verticaal, terwijl drie middelgrote drivers het horizontale geluidslandschap vergroten.

De luidsprekers zijn voorzien van hoogmagnetische neodymiummagneten en een met mica versterkt cellulair diafragma. Een meegeleverde subwoofer zorgt voor de basniveaus.

De RA3000 is compacter, met een luidspreker met volledig bereik en omni-diffuser om geluid door een kamer te verspreiden. Het bevat ook een dubbele passieve radiator voor basweergave.

Beide apparaten worden geleverd met geluidskalibratietools die de handtekening met één druk op de knop aanpassen aan hun omgeving. Ze beschikken ook over automatische volumetechnologie om het juiste volume voor elke track in te stellen zonder handmatige interactie.

Ondersteuning voor Google Chromecast is aan boord, terwijl Google Assistant en Amazon Alexa ook worden ondersteund via ingeschakelde slimme apparaten. Beide luidsprekers kunnen verbinding maken met uw wifi thuis of kunnen worden gestreamd via Bluetooth.

De Sony SRS-RA5000 kost £ 500 in het VK, € 599 in Centraal-Europa. De RA300 kost respectievelijk £ 280 en € 359.

Geschreven door Rik Henderson.