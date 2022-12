Sonos Optimo 2 zal Wi-Fi 6 ondersteunen, volgens FCC filing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos zal naar verluidt zijn volgende luidsprekers uitbrengen met Wi-Fi 6 en zelfs Wi-Fi 6E ondersteuning. Dat zou de veelbesproken Sonos Optimo 2 kunnen omvatten.

Een apparaat met de naam "S39" is vermeld op de website van de FCC (Federal Communications Commission), wat betekent dat zijn draadloze transmissietechnologieën zijn goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.

Hieruit blijkt dat het toestel, dat vermoedelijk het eerste is in de nieuwe Optimo line-up, compatibel zal zijn met de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-banden die nodig zijn voor Wi-Fi 6-connectiviteit.

Het apparaat zal ook Bluetooth-ondersteuning hebben - iets dat nog niet eerder op veel Sonos-speakers is verschenen, met uitzondering van de draagbare Sonos Move en Roam.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een tweede Sonos-product is ook goedgekeurd, zij het via de Canadese regelgevende instantie. Het wordt voorlopig S41 genoemd en men denkt dat ook dit product Wi-Fi 6 zal ondersteunen naarmate het bedrijf verder gaat met zijn technologieën.

Het is nog niet bekend of dit ook in de toekomstige Optimo lijn zit of dat het (of de S39) eigenlijk een vervanging is voor een bestaand model (zoals de Sonos One). Hoe dan ook, het feit dat ze allebei al gecertificeerd zijn, zou ons de komende weken meer kunnen vertellen.

2023 kan een spannend jaar worden voor Sonos, dat is zeker.

Beste Black Friday 2022 speaker deals: Kortingen op Echo, Nest, Bose, B&O en meer Door Cam Bunton · 28 November 2022 Bluetooth-luidsprekers krijgen veel liefde tijdens Black Friday. Hier is een overzicht van de beste kortingen dit jaar.

Geschreven door Rik Henderson.