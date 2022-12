Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos en Ikea hebben al een paar jaar een productieve samenwerking, met in die tijd verschillende speaker-samenwerkingen.

Dat omvat boekenplank speakers en tafellampen met audio eigenschappen, onder de Symfonisk paraplu. Nu is er een nieuw apparaat in de line-up dat een kamer kan voorzien van licht en Sonos-enabled draadloze audio - de Ikea Symfonisk vloerlamp speaker.

De lamp verschijnt in januari 2023 en ziet er stijlvol uit, maar kan ook dienen als de belangrijkste muziekbron in huis. Hij kan ook worden gebruikt als achterluidspreker in een home cinema-opstelling.

"We hebben veel geleerd over hoe mensen willen inrichten met licht en geluid. We weten ook dat veel mensen meerdere lichtbronnen op verschillende niveaus en in verschillende delen van de kamer willen hebben om de juiste stemming te creëren", aldus Stjepan Begic, designleider van Ikea.

"De uitdaging om niet genoeg ruimte te hebben voor een tafel om de lamp op te zetten, bracht ons ertoe de vloerlamp te creëren."

De Symfonisk vloerlamp wordt geleverd met een bamboe kap, maar kan worden aangepast met andere compatibele kappen uit het assortiment. Hij kan ook worden gekoppeld aan andere Symfonisk- en Sonos-speakers voor multiroom audio en werkt met zowel de Sonos als Dirigera Ikea smart home apps.

Hij zal vanaf volgende maand verkrijgbaar zijn in alle Ikea-gebieden en de prijs moet nog worden bekendgemaakt.

