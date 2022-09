Sonos Sub Mini biedt bass voor een lagere prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos heeft de langgeroemde Sub Mini aangekondigd - een kleinere subwoofer onder de originele Sonos Sub in het portfolio van het bedrijf.

De Sonos Sub Mini heeft een ander ontwerp dan de Sonos Sub, met een cilindervorm in plaats van een vierkant, maar behoudt wel een uitgesneden deel in het midden, dat is ontworpen om lucht te verplaatsen om de bas te maximaliseren.

Er zijn dubbele force-canceling aangepaste woofers aan boord, samen met geavanceerde verwerking om de akoestiek te verbeteren, en hoewel niet zo krachtig als de originele Sonos Sub, belooft de Sub Mini nog steeds een frequentierespons tot 25Hz.

Er is Trueplay tuning aan boord om de lage tonen automatisch te optimaliseren op basis van uw kamer, en het volume zal ook automatisch worden aangepast aan uw gekoppelde luidspreker of soundbar. Het is ook mogelijk om de Sonos app te gebruiken om de EQ aan te passen en er is een 5Ghz Wi-Fi verbinding.

De Sonos Sub Mini is ontworpen voor "kleine of middelgrote kamers" en het wordt aanbevolen om hem te koppelen met de Sonos Ray of Sonos Beam soundbars, of de kleinere speakers van Sonos, zoals de Sonos One, One SL en Symfonisk speakers.

De Sonos Sub Mini is net als de Sonos Sub verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart, maar je kunt niet meer dan één Sonos Sub Mini aan elkaar koppelen, zoals dat wel kan met de Sonos Sub.

Hij is vanaf 6 oktober verkrijgbaar en kost £429 in het VK, $429 in de VS en €499 in Europa. Ter vergelijking: de Sonos Sub kost £749 in het VK, $749 in de VS en €799 in Europa, dus de Sub Mini is een flink stuk goedkoper.

