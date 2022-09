Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos is de laatste tijd het onderwerp van veel geruchten, met schijnbaar een aantal producten in de pijplijn. Over de Sonos koptelefoon wordt al jaren gespeculeerd, en ook een Sub Mini doet de ronde, met een verwachte lancering binnenkort.

U kunt alles lezen over de geruchten rond de Sonos hoofdtelefoon in ons aparte artikel, en we hebben ook een artikel over alles wat we weten over de Sonos Sub Mini.

Hier kijken we echter naar het volgende vlaggenschip van de Sonos-luidsprekers. Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

Optimo 2?

Sonos Five (gen 3)?

Geruchten over de volgende Sonos-speaker verwijzen naar de Optimo 2. Er wordt gezegd dat dit een codenaam is, wat suggereert dat het een interne naam zou kunnen zijn en dat de speaker in feite als iets anders op de markt zal worden gebracht wanneer hij arriveert.

Bijvoorbeeld, de Sonos Ray soundbar had de codenaam Fury voordat de officiële naam uitlekte een paar weken voor de release. Als Optimo de codenaam is en niet de officiële naam, zullen we de officiële naam waarschijnlijk pas over enkele maanden weten.

Dat is natuurlijk als het niet gewoon de Sonos Five naam krijgt en een 3e generatie label. We vermoeden dat dit onwaarschijnlijk is gezien de verschillen in het ontwerp. Normaal gesproken zijn de generatie-updates intern, dus we zouden een andere naam verwachten.

Geruchten spreken ook over Optimal 1 en Optimal SL speakers, wat het idee versterkt dat de Optimo 2 - of wat de uiteindelijke naam ook wordt - deel zou kunnen uitmaken van een nieuwe serie speakers van het bedrijf, zoals de Sonos Play speakers waren voordat de naam Play werd geschrapt ten gunste van Sonos One en Sonos Five.

Ergens in 2023?

£500/$500+

We verwachten de volgende Sonos-luidspreker pas ergens in 2023 te zien - waarschijnlijk in de eerste helft. Het bedrijf heeft zich een tijdje geleden vastgelegd op twee productlanceringen per jaar en doet meestal aankondigingen tussen maart en mei, gevolgd door september elk jaar, op een paar weken na.

Nu Sonos in mei 2022 de Ray-soundbar heeft gelanceerd, samen met nieuwe kleuren van de Sonos Roam en Sonos Voice Control, en de Sub Mini volgens de geruchten voor eind 2022 op de markt komt, zou het verrassend zijn als er dit jaar ook een nieuwe vlaggenschip-luidspreker komt.

We zouden daarom ons geld zetten op begin 2023 - mogelijk mei 2023 of eerder - voor de volgende Sonos-luidspreker, maar voor nu zijn we gewoon aan het gissen op basis van eerdere lanceringscycli.

De Sonos Optimo 2 wordt naar verluidt gepositioneerd als de "best klinkende luidspreker die Sonos ooit heeft geproduceerd" op basis van de geruchten erover, dus als het op de prijs aankomt, verwacht dan niet goedkoop.

Ervan uitgaande dat hij ofwel de Sonos Five vervangt, ofwel erboven zit, zal de Sonos Optimo 2 waarschijnlijk meer dan £500 kosten in het Verenigd Koninkrijk en $500 in de VS.

Dubbel-hoekig omhulsel

Zwart en wit

Er is al het een en ander bekend over het ontwerp van de Sonos Optimo speaker dankzij een lek van The Verge, die een work-in-progress afbeelding publiceerde en wat details bood over wat we kunnen verwachten.

De Sonos Optimo speaker zal blijkbaar een "funky, dual-angled shell" hebben. Het lijkt bijna op een achterstevoren Sonos Five met een extra gedeelte eraan, op basis van de afbeelding. De afbeelding toont ook waar het Sonos label zou zitten - dat is waar het zit op de Sonos Five - maar het toont geen bedieningselementen.

We verwachten capacitieve aanraakbediening ergens aan de bovenkant, waarschijnlijk het voorste deel van de tweehoekige behuizing, en we verwachten poorten aan de achterkant. We verwachten ook witte en zwarte kleuropties, zoals standaard is voor Sonos-producten, met als enige uitzondering de Sonos Roam en de Sonos One, waarvan de laatste op een bepaald moment in beperkte kleuren werd geleverd.

Een omhulsel van polycarbonaat is ook waarschijnlijk, aangezien dit het belangrijkste materiaal is dat Sonos heeft gekozen voor zijn meest recente luidsprekers, waaronder de Sonos Ray, Beam 2 en Arc soundbars, evenals de nu oudere Sonos Five. Verwacht wordt ook dat de Sonos Optimo een grote luidspreker zal zijn, vergelijkbaar met het formaat van de Sonos Five.

Wat we wel in gedachten moeten houden, is dat dit ontwerp weliswaar cool is en een grote verandering zou betekenen ten opzichte van de huidige Sonos-speakers, maar dat Sonos doorgaans verschillende prototypes van het ontwerp doorloopt alvorens te beslissen over het definitieve ontwerp. Het is daarom mogelijk dat het ontwerp van de Optimo anders zal zijn dan wat te zien is in de 3D render afbeelding gemaakt door The Verge.

Twee keer RAM van Sonos Five

USB-C lijn in

Dolby Atmos-audio

Ingebouwde microfoons

Zoals gezegd, het gerucht gaat dat de Sonos Optimo 2 luidspreker de best klinkende luidspreker van het bedrijf tot nu toe zal zijn. Dat is een behoorlijk grote claim om waar te maken, aangezien de Sonos Five uitstekend is.

Volgens The Verge zal de Optimo 2 luidspreker beschikken over "een arsenaal aan drivers, waaronder meerdere die in verschillende richtingen vuren van onder het omhulsel tussen het rooster van de voorluidspreker en de achterplaat". Het rapport beweerde ook dat een van de drivers omhoog vurend lijkt te zijn, wat Dolby Atmos audio mogelijk maakt.

Wat de interne geluidsarchitectuur precies zal bieden, blijft voorlopig echter nog even afwachten.

Er wordt ook gezegd dat de Optimo 2 luidspreker twee keer zoveel RAM-geheugen zal hebben als de Sonos Five en acht keer zoveel flashgeheugen als een vorige Sonos-luidspreker, waardoor er veel ruimte is voor toekomstige software-updates. Andere hardwarefuncties zijn naar verluidt mogelijk een USB-C line-in poort - de Sonos Five biedt een 3,5 mm line-in - en ingebouwde microfoons worden ook gemeld.

Trueplay, aanpasbare EQ

Compatibiliteit met meer dan 100 muziek streaming diensten

Apple AirPlay 2

Sonos-spraakbediening, Google Assistant, Amazon Alexa

Bluetooth

De Sonos Optimo luidspreker zal ongetwijfeld alle functies bieden die we van Sonos-apparaten gewend zijn. Deze omvatten Trueplay tuning, de mogelijkheid om EQ-instellingen aan te passen, Apple AirPlay 2, compatibiliteit met meer dan 100 muziekdiensten en de mogelijkheid om Sonos-luidsprekers naadloos te groeperen, of elke luidspreker onafhankelijk te gebruiken.

Aangezien de Optimo-luidspreker volgens de geruchten over ingebouwde microfoons beschikt en Sonos Voice Control ondersteunt, zouden we verwachten ook ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistant te zien. Het is mogelijk dat de Optimo speaker ook automatische Trueplay tuning zal bieden zoals de Sonos Roam, in plaats van dat je het handmatig moet uitvoeren, hoewel dat nog niet duidelijk is.

Andere functies die in de geruchten worden genoemd, zijn niet alleen het afspelen van muziek via Wi-Fi, zoals de rest van het Sonos-portfolio, maar ook Bluetooth-audio. Op dit moment zijn de enige Sonos-speakers die muziek afspelen via Bluetooth de draagbare opties - Move en Roam - dus dit zou nogal een grote functie zijn voor het bedrijf om te introduceren in een niet-draagbare luidspreker.

Lees onze Sonos tips en trucs voor een overzicht van alle andere functies die we verwachten voor de Sonos Optimo.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sonos Optimo speaker.

The Verge publiceerde een exclusief rapport met details over wat we kunnen verwachten van de volgende Sonos vlaggenschip speaker, met de codenaam Optimo 2.

