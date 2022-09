Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos kondigt elk jaar een paar producten aan en hoewel het bedrijf eerder in 2022 al de Ray-soundbar onthulde, naast nieuwe kleuren van de Roam-speaker en de Roam SL, wordt er voor het einde van het jaar nog meer verwacht.

Het gerucht gaat al lang dat het bedrijf werkt aan hoofdtelefoons, en meer recentelijk is er gespeculeerd over een nieuwe grotere luidspreker in de maak, maar er wordt ook gesproken over een kleinere, en meer betaalbare Sonos subwoofer, genaamd de Sonos Sub Mini.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sonos Sub Mini.

Verwacht voor eind 2022

Op basis van geruchten wordt de Sonos Sub Mini voor eind 2022 verwacht, en meestal kondigt het bedrijf nieuwe producten aan in september, rond technologiebeurs IFA.

De Sub Mini is in juni door de FCC gekomen, wat suggereerde dat een lancering aanstaande was, maar vervolgens suggereerde CEO Patrick Spence op 10 augustus 2022 tijdens de earnings call van het bedrijf dat een product was uitgesteld.

Vervolgens werd door woordvoerder Erin Pategas bevestigd dat Sonos "had besloten om een verwachte productlancering van Q4 '22 naar Q1 '23 te verschuiven."

Het werd niet bevestigd welk product dat was, al werd aangenomen dat het om de Sonos Sub Mini ging. Voorlopig is er nog geen officieel bericht over wanneer we de Sub Mini zullen zien, hoewel we nog steeds hopen dat hij voor het einde van het jaar zal verschijnen.

Kleiner

Cilindrisch ontwerp

Pill-vormige opening

Waarschijnlijk zwarte en witte kleuropties

Er zijn verschillende geruchten geweest rondom het ontwerp van de Sonos Sub Mini, waardoor we een goed idee hebben gekregen van wat we kunnen verwachten.

De eerste geruchten omvatten de verschijning van de Sub Mini in de Sonos app met de beschrijving van een "kleinere, cilindrische subwoofer" in vergelijking met de grotere, meer vierkante Sub.

Een 3D render gebaseerd op een afbeelding van het daadwerkelijke product werd onthuld door The Verge, die de cilindrische subwoofer toont met een langwerpige, pil-vormige verticale uitsparing in het midden van het apparaat. We zullen niet liegen, het lijkt een beetje op de Sonos Move met een gat in het midden.

We verwachten dat de Sonos Sub Mini net als andere Sonos-apparaten in de kleuren wit en zwart zal worden aangeboden.

Minder krachtige hardware dan Sonos Sub

Trueplay-afstemming

Automatische equalizer

Er zijn niet veel geruchten over de functies of interne specificaties van de Sonos Sub Mini, maar verwacht wordt dat het een kleine downgrade zal zijn ten opzichte van de Sonos Sub (3rd Gen).

Aangenomen wordt dat de Sub Mini een vergelijkbare interne lay-out zal hebben als de Sub, maar met compactere, minder krachtige hardware.

De huidige Sonos Sub biedt klasse-D digitale versterkers, dubbele akoestische poorten en een frequentierespons tot 25Hz. Er is een 1,4GHz quad-core CPU aan boord, 4GB geheugen en een ethernetpoort.

Wat betreft functies is er TruePlay tuning beschikbaar - wat we ook verwachten op de Sub Mini - en audio-instellingen automatisch equalizing om de Sub en de gekoppelde Sonos luidspreker (s) of component in evenwicht te brengen, wat we ook verwachten van de Sub Mini.

Onder de £500/$500

Vooralsnog zijn er geen geruchten rond de prijs van de Sonos Sub Mini, al wordt verwacht dat hij goedkoper zal zijn dan de huidige Sonos Sub, die 749 dollar kost in de VS en 749 pond in het Verenigd Koninkrijk.

De goedkopere Sonos Ray-soundbar kost $279 in de VS en £279 in het VK, vergeleken met de Sonos Beam, die $449/£449 kost, en de Sonos Arc die $899/£899 kost.

Het zou kunnen dat de Sonos Sub Mini daarom ook onder de $300/£300 komt, maar vooralsnog weten we dat niet. We zouden echter zeker onder de $500/£500 verwachten.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Sonos Sub Mini.

Sonos maakte op 10 augustus 2022 haar derde kwartaalcijfers bekend en bevestigde tegelijkertijd dat het een productlancering heeft uitgesteld, waarvan wordt gedacht dat het de Sub Mini is.

Redditors en Protocol's Janko Roettgers spotten dat de FCC filing van de Sonos Sub Mini live was en vrij duidelijk laat zien dat het een cilindrisch ontwerp zal hebben.

The Verge zei dat Sonos dicht bij een release is van een "kleinere, minder dure subwoofer" die draadloos kan koppelen met de Sonos Ray, evenals de Sonos Beam en Arc.

De site publiceerde ook een "preview van het algemene ontwerp van de Sub Mini", waarbij werd opgemerkt dat het een 3D render was op basis van een afbeelding van het daadwerkelijke aankomende product.

Een Redditor merkte vermeldingen op van een "Sub Mini" in de Sonos mobiele app, wat leidde tot de overtuiging dat Sonos een miniatuur subwoofer zou kunnen aankondigen.

Sonos beschreef de Sub Mini zelfs als een "kleinere, cilindrische subwoofer" in vergelijking met de grotere, meer vierkante Sub.

Geschreven door Britta O'Boyle.