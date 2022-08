Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos plant naar verluidt een vlaggenschip-luidspreker die audio in "bijna alle richtingen" tegelijk kan uitstralen.

De Optimo 2, zoals de codenaam naar verluidt luidt, is een oplossing met één luidspreker die is ontworpen om de Sonos Five te vervangen. Naar verluidt bevat het een groot aantal drivers, waaronder enkele die in verschillende richtingen vuren, en heeft het roosters aan de voor- en achterkant.

De informatie over het nieuwe Sonos-apparaat werd ontdekt door The Verge, die beweert vroege, work-in-progress beelden te hebben gezien. Het onthult dat het ontwerp lijkt op een dubbel-hoekige schelp die in het midden taps toeloopt.

De luidspreker zal ook twee keer zoveel RAM-geheugen hebben als de Sonos Five en acht keer meer flashgeheugen dan vorige Sonos-apparaten, zo staat er.

De Sonos Optimo 2 zal ook Bluetooth ondersteunen, zo wordt beweerd, plus Sonos Voice Control.

Dolby Atmos-ondersteuning is ook mogelijk, waarbij de meervoudige drivers worden gebruikt om meerkanaals audio in alle gerelateerde richtingen af te vuren. Dat zou voor muziek kunnen zijn, van onder andere Amazon en Apple Music, plus soundtracks van bioscopen indien aangesloten op een AV-systeem (hoewel dit geen vervanging lijkt te zijn voor Arc of Beam).

The Verge stelt ook dat er ook plannen zijn voor andere Optimo speakers, zoals een Optimo 1 en 1 SL. Er zijn echter geen plannen voor ingebouwde microfoons in die producten.

Er zijn geen aanwijzingen over wanneer Sonos zijn nieuwe speaker(s) zou kunnen lanceren. We houden je op de hoogte als we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.