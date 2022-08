Sonos Sub Mini lijkt te zijn uitgesteld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos kondigde op 10 augustus 2022 zijn resultaten voor het derde kwartaal aan en bevestigde tegelijkertijd dat het een productlancering heeft uitgesteld, waarvan wordt aangenomen dat het de Sub Mini is.

De Sub Mini verscheen in juni 2022 op de FCC en op basis van Sonos' normale releasecyclus zou dit betekenen dat er vrij snel een release zou zijn. Sonos heeft vaak nieuwe producten gelanceerd rond de tijd van de IFA-beurs, die begin september plaatsvindt, dus dat is wanneer we oorspronkelijk zouden hebben verwacht dat het zou verschijnen.

In plaats daarvan lijkt het erop dat we nog een paar maanden moeten wachten, hoewel het nog steeds voor het einde van 2022 zou kunnen zijn.

Sonos CEO Patrick Spence zei in de earnings call: "We houden altijd rekening met het soort product dat het is, en de timing".

Hij voegde eraan toe: "We blijven ons inzetten voor twee nieuwe productlanceringen per jaar."

Hoewel het bedrijf niet bevestigde welk product het naar achteren schuift, bevestigde woordvoerder Erin Pategas aan The Verge: "Ik kan bevestigen dat we hebben besloten om een verwachte productlancering uit te stellen van Q4 '22 naar Q1 '23."

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Dat zou suggereren dat het product in kwestie ergens tussen oktober en december zou arriveren. Een goedkopere Sonos Sub zou door velen zeker worden toegejuicht, aangezien de huidige Sonos Sub met £749/$749 een behoorlijk prijzige aanwinst is. Er is echter nog niets bevestigd.

Geschreven door Britta O'Boyle.