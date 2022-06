Sonos Voice Control instellen en gebruiken op uw luidsprekers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos kondigde in mei 2022 een eigen spraakassistent aan onder de naam Sonos Voice Control. De stemassistent is ontworpen om gebruikers een andere gemakkelijke manier te bieden om hun Sonos-speakers te bedienen, in plaats van alleen de Sonos-app, en het biedt ook specifieke functies.

Hoewel de Sonos Voice Control-assistent niet in staat zal zijn om je slimme lampen uit te schakelen of je slimme thermostaat hoger te zetten, zal hij wel dingen kunnen doen zoals je Sonos-speakers groeperen.

Alles wat je moet weten over Sonos Voice Control kun je lezen in ons aparte artikel, inclusief waar het beschikbaar is, op welke speakers het werkt en wat voorbeelden van wat je kunt vragen, maar hier richten we ons op hoe je Sonos Voice Control instelt en hoe je het op je Sonos-speakers gebruikt.

Het instellen van Sonos Voice Control is super eenvoudig. Volg de onderstaande stappen om Sonos Voice Control in te stellen op je compatibele Sonos-speakers. Je hebt ten minste één speaker met een ingebouwde microfoon nodig, zoals de Sonos One of Sonos Roam.

Sonos Voice Control is op dit moment alleen officieel beschikbaar in de VS, maar Britse accounts zouden nog steeds toegang moeten hebben - het is alleen mogelijk dat het niet vlekkeloos werkt, omdat het momenteel is gericht op Amerikaans Engels.

Open de Sonos-app Tik op het tabblad Instellingen Tik bovenaan op 'Voeg een stemassistent toe Of tik op 'Services & Voice' en selecteer 'Add a Voice Assistant' Kies Sonos Voice Control uit de opties Tik op 'Aan de slag Accepteer de gebruiksvoorwaarden en tik op verder Kies de luidspreker waaraan u Sonos Voice Control wilt toevoegen Update uw luidspreker indien nodig Tik op 'Doorgaan Probeer het uit, of sla over Tik op 'Gereed' of tik op 'Aan een andere kamer toevoegen' om aan meer compatibele Sonos-luidsprekers toe te voegen

De Sonos Voice Control verwerkt alles lokaal op de speaker zelf, dus privacy is van het grootste belang.

Zodra je Sonos Voice Control hebt toegevoegd aan je slimme Sonos-speakers, hoef je alleen maar "Hey Sonos" te zeggen, gevolgd door je verzoek. De speaker maakt een geluidje om aan te geven dat hij je heeft gehoord. Je kunt soortgelijke verzoeken ook snel opvolgen zonder dat je opnieuw "Hey Sonos" hoeft te zeggen.

Beste Black Friday 2021-speakerdeals: op welke draadloze speakers krijg je korting? Door Cam Bunton · 6 juni 2022

Sonos Voice Control kan ook andere speakers in je Sonos-systeem bedienen via een slimme speaker. Je kunt bijvoorbeeld Sonos Voice Control op je Sonos One in de keuken vragen om George Ezra af te spelen op je Sonos Five in de woonkamer. Houd er wel rekening mee dat je Sonos Voice Control naast Amazon Alexa kunt gebruiken, maar niet naast Google Assistant.

Hier zijn een paar dingen die je kunt doen met Sonos Voice Control:

Hé Sonos, wat wordt er afgespeeld?

Sonos, volume omhoog

Hé Sonos, volume omlaag

Hé Sonos, volume omhoog in de slaapkamer

Hey Sonos, groepeer woonkamer en slaapkamer

Sonos, zet spraakversterking aan in de tv-kamer.

Sonos, wat is mijn batterijniveau?

Hey Sonos, speel Cocktail Hour on the Move

Hé Sonos, speel iets af wat ik leuk vind

Hey Sonos, speel Apple Music 1 radio

Hey Sonos, overslaan

Hey Sonos, luider...luider

Hey Sonos, snel vooruit

Hey Sonos, speel eens wat stiller

Hey Sonos, speel hier eens af

Hey Sonos, zet de TV aan

Hey Sonos, zet het volume alleen in de slaapkamer harder

Hey Sonos, speel Ed Sheeran eens heel zachtjes af

Sonos, stop met spelen in de keuken en begin met spelen in de woonkamer.

Hey Sonos, wat kun je doen?

Geschreven door Britta O'Boyle.