Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende Sonos Sub Mini subwoofer is goedgekeurd door de Amerikaanse Federal Communication Commission. Gezien hoe uitgebreid het apparaat is uitgelekt, gekoppeld aan dit recente bewijsstuk, is het eerlijk om te zeggen dat Sonos zich klaarmaakt om het apparaat binnenkort te lanceren, hoewel dat nog niet is bevestigd.

Zoals gespot door Redditors en Protocol 's Janko Roettgers, is de FCC indiening van de subwoofer nu live en toont heel duidelijk dat de Sub Mini een cilindrisch ontwerp zal hebben. Dit komt overeen met eerder gelekte 3D renders van het totale ontwerp van de Sub Mini. De Sub Mini is een kleine subwoofer met een langwerpige, pilvormige verticale uitsparing in het midden van het apparaat (de gewone Sub heeft een rechthoekige uitsparing). Aangenomen wordt dat de Sub Mini een vergelijkbare interne lay-out zal hebben als de Sub, maar met compactere, minder krachtige hardware.

Details over de releasedatum en prijs van de nieuwe subwoofer zijn nog niet bekend.

Houd in gedachten dat Sonos onlangs een betaalbare soundbar heeft aangekondigd: de Sonos Ray van 279 dollar. Maar wat het audiobedrijf nog moet aankondigen is een goedkope subwoofer. De enige subwoofer die Sonos momenteel verkoopt is de Sub van $749. Maar volgens berichten is Sonos bezig met de ontwikkeling van een goedkope soundbar, en deze nieuwe FCC indiening lijkt die lekken te bevestigen.

Sonos heeft dit jaar verschillende hardware lanceringen gehouden - voor de second-gen Sonos Beam, Roam SL, Ray, nieuwe kleuren van Roam, en Sonos Voice Control.

Misschien is de Sub Mini de volgende? Als en wanneer de Sub Mini wordt gelanceerd, zal deze naar verwachting draadloos koppelen met de Sonos Ray, Beam, en Arc.

Geschreven door Maggie Tillman.