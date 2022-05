Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Sub Mini is weer uitgelekt.

Sonos kondigde onlangs een betaalbare soundbar aan, de Sonos Ray van 279 dollar. Maar wat het audiobedrijf er niet bij aankondigde is een goedkope subwoofer. De enige subwoofer die Sonos momenteel verkoopt is de Sub van $749. Maar volgens een nieuw rapport heeft Sonos weliswaar geen goedkope subwoofer naast zijn goedkope soundbar onthuld, maar heeft het er wel degelijk nog een in de maak.

Volgens The Verge is Sonos op het punt een "kleinere, minder dure subwoofer" uit te brengen die draadloos kan worden gekoppeld met de Sonos Ray, evenals de Sonos Beam en Arc. Over zo'n apparaat gaan al maanden geruchten - sinds er details over opdoken in Sonos' mobiele app. Destijds werd onthuld dat het de Sub Mini zou heten, en The Verge bevestigt nu dat stukje informatie.

De nieuwssite deelt ook een "preview van het algemene ontwerp van de Sub Mini", en merkt op dat het een 3D render is, gebaseerd op een afbeelding van het daadwerkelijke aankomende product.

De Sub Mini is een kleine, cilindrische subwoofer met een langwerpige, pilvormige verticale uitsparing in het midden van het apparaat (de gewone Sub heeft een rechthoekige uitsparing). Aangenomen wordt dat de Sub Mini een vergelijkbare interne lay-out zal hebben als de Sub, maar met compactere, minder krachtige hardware. Er werden geen details bekendgemaakt over de componenten zelf of de specificaties, grootte, releasedatum en prijs van het toestel. Dus, de belangrijkste takeaway hier is dat Sonos werkt aan een goedkopere subwoofer voor de Ray, genaamd Sub Mini, en het ontwerp ervan is uitgelekt.

Houd in gedachten dat Sonos dit jaar vijf lanceringen heeft gehad - de tweede generatie Beam (debuteerde afgelopen najaar), Sonos Roam SL, Sonos Ray, nieuwe kleuren van de Roam, en Sonos Voice Control.

Geschreven door Maggie Tillman.