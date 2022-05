Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos kondigde in mei 2022 zijn eigen spraakassistent voor zijn luidsprekers aan, Sonos Voice Control genaamd. Het is niet ontworpen om te concurreren met Google Assistant of Amazon Alexa, maar in plaats daarvan Sonos-gebruikers een andere optie geven om hun luidsprekers te bedienen die zich richt op privacy.

Dit is alles wat je moet weten over Sonos Voice Control, inclusief hoe het werkt, wat je kunt doen, op welke speakers het beschikbaar is en hoe je het kunt krijgen.

Sonos Voice Control is een door Sonos ontwikkelde stemassistent die lokaal op Sonos-speakers werkt. Het is ontworpen om gebruikers in staat te stellen hun Sonos-speakers te bedienen met behulp van wat het bedrijf beschouwt als de meest natuurlijke manier - stem.

De Sonos Voice Control assistent hoopt niet te concurreren met Amazon Alexa of Google Assistant, dus het gaat er niet om het weer van de dag te weten te komen of je slimme lampen uit te schakelen. In plaats daarvan richt de Sonos Voice Control assistent zich puur op het bieden van eenvoudige, handsfree bediening van je Sonos speakers.

Acteur Giancarlo Esposito is de stem van Sonos Voice Control.

De Sonos Voice Control assistent werkt lokaal, zoals we hierboven al zeiden. Dat betekent dat alle processen op de speaker zelf plaatsvinden, zonder dat er transcripties naar de cloud worden gestuurd. Dit zorgt voor privacy - maar het betekent ook dat de Sonos Voice Control-assistent werkt op de Sonos Roam- en Sonos Move-speakers, zelfs als ze in Bluetooth-modus staan.

Om de Sonos Voice Control te gebruiken, moet je de wekwoorden "Hey Sonos" zeggen, gevolgd door je verzoek. Sonos heeft de stemassistent zo ontworpen dat je daarna vervolgvragen kunt stellen zonder dat je de wekwoorden opnieuw hoeft te gebruiken, een beetje zoals Continued Conversation werkt op Google Assistant-apparaten.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen: "Hé Sonos, speel Cocktail hour af op de Move". Als je twee Move-speakers in verschillende kamers hebt, kan Sonos Voice Control zeggen: "Slaapkamer of woonkamer". Je kunt dan direct antwoorden met de kamer die je wilt, bijvoorbeeld "Slaapkamer". Sonos Voice Control zegt dan "Speelt in de slaapkamer". Je kunt dan zeggen "Zet het harder" en Sonos Voice Control antwoordt dan met "Zet het volume harder in de slaapkamer".

Het maakt niet uit hoe je je verzoek formuleert, want volgens Sonos is Voice Control ontworpen om alledaagse taal te begrijpen.

Er is veel dat je kunt doen met de Sonos Voice Control-assistent, maar het heeft allemaal te maken met je speakers en het afspelen van muziek. Zoals we al zeiden, werkt de Sonos Voice Control-assistent niet met je smarthome-apparaten, of vertelt hij je hoe je dagelijkse woon-werkverkeer eruitziet.

Je kunt dingen doen zoals je favoriete nummers opslaan en leuk vinden in je persoonlijke muziekbibliotheek, maar ook muziek afspelen, luidsprekers groeperen en muziek door je huis verplaatsen.

Hier zijn enkele voorbeelden van het soort dingen dat je met Sonos Voice Control kunt doen:

Hey Sonos, wat wordt er afgespeeld?

Hé Sonos, volume omhoog

Hé Sonos, volume omlaag

Hé Sonos, volume omhoog in de slaapkamer

Hey Sonos, groepeer woonkamer en slaapkamer

Sonos, zet spraakversterking aan in de tv-kamer.

Sonos, wat is mijn batterijniveau?

Hey Sonos, speel Cocktail Hour on the Move

Hey Sonos, speel iets af wat ik leuk vind

Hey Sonos, speel Apple Music 1 radio

Hey Sonos, overslaan

Hey Sonos, luider...luider

Hey Sonos, snel vooruit

Hey Sonos, speel eens wat stiller

Hey Sonos, speel hier eens af

Hey Sonos, zet de TV aan

Hey Sonos, zet het volume alleen in de slaapkamer harder

Hey Sonos, speel Ed Sheeran eens heel zachtjes af

Sonos, stop met spelen in de keuken en begin met spelen in de woonkamer.

Sonos, wat kun je doen?

Sonos Voice Control werkt op alle Sonos-luidsprekers met een ingebouwde microfoon. Dat betekent dat het beschikbaar zal zijn op alle Sonos-luidsprekers met ingebouwde Amazon Alexa en Google Assistant.

Je kunt de lijst met Sonos-luidsprekers hieronder bekijken, maar het is ook de moeite waard om op te merken dat als je een van de onderstaande luidsprekers hebt, evenals andere Sonos-luidsprekers die geen microfoon hebben, je de compatibele luidspreker kunt gebruiken om andere luidsprekers met je stem te bedienen.

Sonos Voice Control is beschikbaar op deze luidsprekers:

Sonos One

Sonos Roam

Sonos Move

Sonos Beam (Gen 1)

Sonos Beam (generatie 2)

Sonos Arc

Bij de introductie werkt Sonos Voice Control met Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora en Sonos Radio.

Het is momenteel niet compatibel met Spotify of YouTube Music.

Sonos Voice Control kan naast Amazon Alexa worden gebruikt. Dat betekent dat je de Sonos Voice Control-assistent kunt gebruiken om je Sonos-speakers te bedienen, en Alexa om bijvoorbeeld je smarthome te bedienen of je boodschappenlijstje aan te vullen.

Het is echter niet mogelijk om Google Assistant naast Sonos Voice Control te gebruiken, dus je zult een keuze moeten maken tussen beide.

Sonos Voice Control zal eerst beschikbaar zijn in de VS, vanaf 1 juni 2022. Sonos heeft gezegd dat het later in 2022 ook in Frankrijk beschikbaar komt.

Voorlopig is er nog niets bekend over een lanceringsdatum voor Britse gebruikers of andere Europese landen.

Als Sonos Voice Control in jouw land wordt geïntroduceerd, zal dat gebeuren via een over-the-air software-update.

Om te controleren of er software-updates zijn, open je de Sonos-app > Tik op Instellingen in de rechterbenedenhoek > Tik op Systeem en scroll naar beneden > Tik op Systeemupdates > Kies op updates controleren.

Zodra u helemaal up-to-date bent, moet u, als Sonos Voice Control in uw land beschikbaar is, het toevoegen aan uw Sonos-systeem. Dit zou bovenaan in het tabblad Instellingen moeten verschijnen. Zo niet, open dan het tabblad Instellingen in de Sonos-app en tik op "Services & Voice" en vervolgens op "Voeg een stemassistent toe".

Geschreven door Britta O'Boyle.