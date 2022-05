Sonos Roam lanceert in drie nieuwe prachtige kleuren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft niet alleen een nieuwe budget soundbar aangekondigd met de naam Sonos Ray en een speciale assistent voor stembediening, maar heeft ook het kleurenpalet van de Sonos Roam opgefleurd.

De uitstekende draagbare Bluetooth-luidspreker is aangekondigd in drie nieuwe kleurstellingen: Olive (groen), Sunset (oranje) en Wave (blauw), die naast het oorspronkelijke Black en White-aanbod worden aangeboden.

Er is intern niets veranderd aan de nieuwe kleuren, dus je krijgt nog steeds dezelfde functies en akoestische architectuur als de originele Roam-luidspreker die in 2021 werd aangekondigd, maar de buitenkant is net een beetje spannender.

De Sonos Roam is echter een briljante draagbare luidspreker, die verrassende geluidscapaciteiten biedt vanuit zijn kleine formaat. Er zijn tal van functies aan boord, waarbij de Roam zich gedraagt als een traditionele Sonos-luidspreker wanneer hij is verbonden met Wi-Fi en als een traditionele Bluetooth-luidspreker wanneer hij onderweg is.

Er is automatische Trueplay-afstemming aan boord en de Sonos Roam heeft ook een functie genaamd Sound Swap waarmee gebruikers de muziek die ze afspelen op Roam kunnen overbrengen naar de dichtstbijzijnde Sonos-luidspreker wanneer ze hun huis weer binnenkomen door de afspeel-/pauzeknop ingedrukt te houden.

Roam schakelt ook automatisch tussen Bluetooth en Wi-Fi en wanneer het op Wi-Fi staat, heeft het ingebouwde Google Assistant en Amazon Alexa. Hij is ook compatibel met Sonos Voice Control omdat hij microfoons aan boord heeft.

De nieuwe Sonos Roam-kleuren zijn vanaf 11 mei verkrijgbaar in de VS, het VK en Europa, en vanaf 12 mei voor Mexico en Colombia. Australië, Nieuw-Zeeland en Japan zullen volgen. De nieuwe kleuren kosten evenveel als de zwarte en witte opties: £179 in het VK, $179 in de VS en €199 in Europa.

Opgemerkt moet worden dat de nieuwe kleuren alleen beschikbaar zijn voor de Sonos Roam en niet voor de Sonos Roam SL, het model zonder microfoons dat eerder in 2022 werd aangekondigd.

Geschreven door Britta O'Boyle.