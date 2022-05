Hé Sonos, vergeet Google en Alexa en draai het volume omhoog

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft Sonos Voice Control aangekondigd - een speciale assistent die gebruikers meer controle over hun Sonos-speakers zal bieden met behulp van hun stem dan Google Assistant of Amazon Alexa.

De Sonos-stemassistent zal beschikbaar zijn op alle Sonos-speakers met een microfoon, waaronder de Sonos One, Sonos Roam, Sonos Move, Sonos Beam (Gen 1 en Gen 2) en de Sonos Arc. Je kunt een van deze speakers echter ook gebruiken om andere Sonos-speakers te bedienen.

Sonos Voice Control reageert op de wekwoorden "Hey Sonos" en stelt gebruikers in staat hun stem te gebruiken om een aantal functies uit te voeren, van basisvolumeregeling en het afspelen van muziek, tot meer specifieke functies zoals het inschakelen van Speech Enhancement op je Sonos-soundbar of het groeperen van Sonos-speakers.

In tegenstelling tot Amazon Alexa en Google Assistant werkt de Sonos Voice Control assistent lokaal op de speaker zelf en Sonos heeft gezegd dat er geen transcript naar de cloud wordt gestuurd, zodat gesprekken privé blijven. Dat betekent ook dat de Sonos Voice Control assistent kan worden gebruikt op de Sonos Roam en Sonos Move om de speakers te bedienen, zelfs als ze in Bluetooth-modus staan, aangezien een verbinding met het internet niet nodig is.

Je zult de Sonos Voice Control-assistent niet kunnen gebruiken om smarthome-apparaten te bedienen, zoals je dat wel kunt met Google Assistant en Amazon Alexa, en je zult niet kunnen beginnen met het aanvullen van een boodschappenlijstje of te weten komen wat voor weer het is - het is niet ontworpen om te concurreren met Alexa of Assistant. De Sonos Voice Control assistent werkt ook alleen samen met Amazon Alexa. Het zal niet mogelijk zijn om het naast Google Assistant te laten werken.

De Sonos Voice Control-assistent wordt op 1 juni in de VS gelanceerd, gevolgd door Frankrijk later in 2022. De stem wordt ingesproken door Giancarlo Esposito. Een lanceerdatum voor het Verenigd Koninkrijk moet nog worden onthuld. Als het beschikbaar komt, zal het een over-the-air software-update zijn en moet je het toevoegen aan je compatibele speakers om aan de slag te kunnen.

Geschreven door Britta O'Boyle.