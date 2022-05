Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft zijn portfolio uitgebreid met de lancering van een derde soundbar. De Sonos Ray wordt de goedkoopste soundbar in het aanbod van het bedrijf, onder de Sonos Beam Gen 2 en de top-of-the-range Sonos Arc.

Het ontwerp van de Sonos Ray is vergelijkbaar met dat van de Sonos Beam Gen 2, maar met een paar belangrijke verschillen: de Sonos Ray is een compacte soundbar met een schuine achterkant en een speakergrille aan de voorkant, zodat hij bijvoorbeeld in een tv-meubel kan worden geplaatst.

De akoestische architectuur van de soundbar bestaat uit vier digitale klasse-D-versterkers, twee full-range midwoofers, twee tweeters en gesplitste golfgeleiders om het geluid naar voren en naar buiten te projecteren. Er is ook een basreflexsysteem om te helpen bij de lage frequenties.

De Sonos Ray wordt aangesloten via optische i.p.v. HDMI, en er zijn geen slimme assistenten aan boord of Dolby Atmos ondersteuning, zoals bij de Beam 2 en Arc. Je vindt wel aanraakbediening op de bovenkant van de Ray, net als bij de Sonos Beam Gen 2 en Sonos Arc, en je kunt de Sonos Arc nog steeds met je stem bedienen via een andere slimme speaker.

Veel van de functies die je zou verwachten van een Sonos-luidspreker zijn ook aan boord van de Ray, waaronder compatibiliteit met meer dan 100 muziekstreamingdiensten en Trueplay voor afstemming - wat belangrijk is als je de Ray op een tv-standaard zet in plaats van erop.

Er zijn ook functies zoals Speech Enhancement en Night Sound, die beide aanwezig zijn op de Beam 2 en de Arc. Natuurlijk werkt de Sonos Ray met alle andere Sonos-luidsprekers die je hebt en kan hij worden gebruikt als een traditionele Sonos-luidspreker wanneer hij niet je tv-audio verbetert.

De Sonos Ray is verkrijgbaar in zwart en wit en kost £279 in het VK, $279 in de VS en €299 in Europa. Hij zal vanaf 7 juni verkrijgbaar zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.