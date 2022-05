Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De meest recente geruchten over Sonos suggereren allemaal dat het premium audiobedrijf op het punt staat een meer betaalbare"Ray" soundbar aan te kondigen, evenals een eigen spraakassistent. Nu suggereert een vers lek dat er ook nieuwe kleuren van de Sonos Roam speaker op komst zijn.

De Roam, die momenteel alleen beschikbaar is in zwart of wit, krijgt mogelijk nieuwe groene, blauwe en oranje-achtige kleurstellingen. Een onlangs opgemerkte Reddit thread onthulde dat abonnees van Sonos' mailing distributielijst een e-mail kregen met een aftelling naar 11 mei, en het wees mensen naar een webadres met "roamcolors"

De e-mail had ook een afbeelding met de bestandsnaam "Roam_Colors_Launch.png". Als je alles bij elkaar optelt, lijkt Sonos klaar te staan om de Roam in nieuwe kleuren te lanceren. In feite zijn de nieuwe kleuren al online uitgelekt, dankzij de Chileense retailer MusicWorld. Alle drie de opties stonden live op de site, maar ze zijn niet meer te zien.

Officiële namen van de kleuren zijn nog niet bekend. Elk exemplaar zal waarschijnlijk hetzelfde geprijsd zijn als de bestaande Sonos Roam, die 179 dollar / 179 pond / 299 AU$ kost.

Pocket-lint houdt je op de hoogte als en wanneer de nieuwe kleuren op de markt komen - inclusief details over hun prijs en regionale beschikbaarheid.

Geschreven door Maggie Tillman.