(Pocket-lint) - Sonos heeft al twee soundbars in zijn portfolio, waaronder de top-of-the-range Sonos Arc en de goedkopere, maar nog steeds zeer capabele, Sonos Beam. Er doen echter geruchten de ronde over een nieuwe budget Sonos soundbar, die onder de Sonos Beam zou komen te staan.

In de lekken wordt gesproken over de Sonos Ray, en hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de goedkopere soundbar van Sonos.

7 juni 2022

Rond de £250/$250

De Sonos Ray wordt naar verluidt gelanceerd op 7 juni 2022 en hoewel er nog geen bevestiging is van het bedrijf zelf, zou dit aansluiten bij de gebruikelijke strategie van het bedrijf.

Sonos heeft eerder toegezegd elk kalenderjaar ten minste twee nieuwe producten te introduceren. Tot nu toe heeft het bedrijf in 2022 de Sonos Roam SL aangekondigd - wat een Sonos Roam zonder microfoons is - dus er worden nog enkele belangrijke producten verwacht, waaronder de langgeroemde Sonos-hoofdtelefoon.

Samen met de geruchtmakende lanceringsdatum, hebben we ook een geruchtmakende prijs. Er wordt beweerd dat de Sonos Ray rond de $250 zal kosten in de VS, wat ongeveer £200 zou zijn - hoewel het waarschijnlijker is dat het ook rond de £250 zal zijn, aangezien Sonos zijn producten meestal hetzelfde prijst in de VS en het VK. Ter vergelijking: de Sonos Beam (Gen 2) kost £449/$449 en de Sonos Arc £899/$899, dus de Ray zou een flink stuk goedkoper zijn dan het huidige aanbod.

Wit en zwarte kleuren

Schuine achterkant

Capacitieve knoppen

Luidsprekerrooster alleen aan de voorkant

Het ontwerp is een gebied waar we veel over weten voor de Sonos Ray dankzij een overvloed aan gelekte afbeeldingen. Marketing afbeeldingen van de soundbar verschenen eerst per ongeluk op retailer Ktronix voordat ze werden verwijderd, hoewel hogere res afbeeldingen later ook op Twitter verschenen.

De afbeeldingen tonen een ontwerp dat in de voetsporen treedt van andere Sonos speakers, vooral in het geval van de Beam Gen 2. Het lijkt erop dat de Ray erg zal lijken op de Beam, maar aan de achterkant schuin zal staan en alleen aan de voorkant een speakergrille zal hebben. De Beam Gen 2 heeft een luidsprekerrooster dat doorloopt tot de achterkant van de soundbar, wat suggereert dat de luidsprekerarray binnenin anders zal zijn bij de Ray.

Een Sonos-logo lijkt gecentraliseerd te zijn aan de voorkant van het rooster, net als bij de Arc en de Beam, en de Ray lijkt ook kleine voetjes aan de onderkant te hebben, net als de Sonos Arc biedt. Kleuropties lijken zwart en wit te zijn, wat standaard is voor Sonos-apparaten.

Wat de bediening betreft, lijkt het erop dat de Sonos Ray dezelfde knoppen zal hebben als de Sonos Beam Gen 2, die capactief zijn. De afbeeldingen tonen een play/pauze-knop en een knop aan weerszijden, die waarschijnlijk volumeregeling mogelijk maakt en de mogelijkheid om nummers over te slaan en terug te gaan naar het vorige nummer wanneer je veegt, zoals aangeboden op Beam Gen 2 en Arc. Er lijkt geen microfoonknop te zijn.

De afbeeldingen tonen ook de achterkant van de Ray, waar een koppelingsknop aanwezig is, samen met een ethernetpoort, stroompoort en optische poort. Er zijn ook bevestigingsgaten aan de achterkant en er wordt beweerd dat de Ray zowel horizontaal als verticaal kan worden gemonteerd.

Twee tweeters

Twee woofers

Optische

Er is momenteel niet veel informatie over de akoestische samenstelling van de Sonos Ray, behalve dat er wordt beweerd dat hij een paar tweeters en een paar woofers heeft.

Uit de afbeeldingen weten we dat HDMI of HDMI eARC niet worden ondersteund, en dat optisch de enige aansluitmogelijkheid lijkt te zijn. De oudere Sonos Playbar gebruikte alleen optisch en hoewel het tegenwoordig niet de meest gewenste aansluiting is, zorgt het wel voor een bredere compatibiliteit met oudere tv's.

Zoals eerder vermeld is er een pairing-knop, waarmee je de Sonos Ray verbindt met je Sonos-systeem, en er is ook een ethernet-poort, hoewel je de Ray ook draadloos zou moeten kunnen gebruiken, aangezien Sonos een mesh-netwerk creëert tussen de speakers.

We verwachten dat de Sonos Ray goed zal klinken, zoals alle Sonos-luidsprekers dat doen, maar voor nu is dit het enige gebied waarover we wachten tot de geruchten wat meer informatie bieden.

Typische Sonos-functie

Trueplay

Mogelijkheid om twee Ray-soundbars als surrounds te gebruiken

De Sonos Ray zal waarschijnlijk veel van dezelfde functies bieden als de bestaande Sonos-luidsprekers, waaronder compatibiliteit met meer dan 100 muziekstreamingdiensten, Sonos Radio en natuurlijk de mogelijkheid om onafhankelijk of binnen een groep van bestaande Sonos-luidsprekers te werken.

Het mooie van Sonos-soundbars is dat ze je tv-audio versterken, maar als je ze daar niet voor gebruikt, vormen ze een uitstekende aanvulling op een Sonos-systeem als zelfstandige luidspreker. Je kunt tv-audio ook naar alle andere Sonos-speakers in je huis sturen als je de soundbar voor tv gebruikt.

Volgens de geruchten kun je twee Sonos Ray-soundbars ook gebruiken als surroundluidsprekers voor een andere Sonos-soundbar, zoals de Sono Beam Gen 2 of de Sonos Arc. Er wordt beweerd dat het paar Sonos Ray-soundbars Dolby Atmos-surroundaudio kunnen ontvangen en afspelen wanneer ze in deze configuratie worden gebruikt, maar wanneer ze alleen als soundbar worden gebruikt, ondersteunen ze alleen Dolby Digital, waardoor ze zich onderscheiden van de Beam Gen 2 en Arc.

Andere functies zijn volgens de geruchten Trueplay - wat logisch zou zijn - en iets dat "kristalheldere dialoog" wordt genoemd voor tv-programma's en films. Er is een Speech Enhancement-functie op de Sonos Beam Gen 1 en Gen 2, en Sonos Arc, dus we zouden verwachten dat dit waar die functie naar verwijst.

Hoewel de Ray naar verwachting geen Google Assistant of Amazon Alexa ingebouwd zal hebben zoals de Beam Gen 1, Beam Gen 2 en Arc, zal hij naar verwachting wel ondersteuning bieden voor bediening door een andere slimme speaker, of dat nu Sonos is zoals de Sonos One, of een derde partij zoals de Echo.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over Sonos Ray.

@SnoopyTech heeft een aantal afbeeldingen van de Sonos Ray soundbar gepubliceerd, waarop het apparaat in zijn geheel te zien is.

De Sonos Ray verscheen op de Colombiaanse retailer KTronix. Hij is inmiddels verwijderd, maar er zijn wel een aantal details onthuld.

The Verge heeft een rapport gepubliceerd waarin het bestaan van een budget soundbar van Sonos wordt bevestigd, inclusief prijs en releasedatum.

