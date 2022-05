Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van een "goedkope" of betaalbare soundbar die minder dan 250 dollar kost. Nu zijn er meer details over dit apparaat opgedoken.

Zoals voor het eerst gespot door The Verge, onthulde een nu verwijderde retail listing op de Colombiaanse winkel KTronix dat Sonos' budget soundbar de Sonos Ray zal heten. Hij zal compacter zijn dan de 25-inch Sono Beam Gen 2, met een lengte van slechts 22 inch. (Hij zal ook iets groter en dunner zijn.) Uit beelden blijkt dat de Sonos Ray alleen optische audio-input zal accepteren. Er is geen ondersteuning voor HDMI of Dolby Atmos of zelfs microfoons voor spraakbediening aan boord van de soundbar.

Maar misschien is dat de reden waarom hij goedkoper zal zijn.

De soundbar heeft een paar tweeters en woofers en is uitgerust met een aantal Sonos-functies. Zo zal het Trueplay kalibratie hebben, die uw telefoon of tablet zal gebruiken om het geluid af te stemmen op uw kamer. Hij zal ook beschikken over "kristalheldere dialogen" voor films en tv-programma's, evenals spraakassistent-ondersteuning, zodat je een andere slimme speaker kunt gebruiken om de Sonos Ray te bedienen. Volgens The Verge kan de soundbar naar verluidt ook worden gebruikt voor surround sound wanneer hij wordt gekoppeld aan andere Sonos-speakers.

Momenteel wordt verwacht dat Sonos de Sonos Ray rond juni 2022 zal lanceren. De Colombiaanse prijs is ongeveer 323 dollar, maar de Amerikaanse prijs zou minder dan 250 dollar moeten zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.