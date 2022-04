Sonos sluit zich aan bij Matter, maar ondersteuning nog niet gegarandeerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft zich stilletjes aangesloten bij de Connectivity Standards Alliance, die de coalitie zijn die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de smart home-standaard, Matter.

Matter is een draadloos interoperabiliteitsprotocol dat sinds 2019 in de maak is en waar al bedrijven als Apple, Google, Amazon, Samsung en Zigbee deel van uitmaken.

Het doel van Matter is om een interoperabiliteitsprotocol te worden met standaard datamodellen die ervoor zorgen dat smart home-apparaten in verschillende ecosystemen kunnen werken, zoals een Nest-deurbel die net zo naadloos werkt met een Amazon Echo Show als een Ring-deurbel zou doen, bijvoorbeeld.

Hoewel Sonos nog niet heeft toegezegd de Matter-standaard te adopteren, is het nieuws dat het er oog voor heeft goed voor smart home- en Sonos-fans die hopen dat hun Sonos-speakers uiteindelijk naadloos zullen werken met andere smart home-apparaten die ze in hun huis hebben.

Sonos is altijd goed geweest in het ondersteunen van verschillende technologieën, met zijn slimme luidsprekers die zowel Google Assistant als Amazon Alexa spraakassistenten bieden, terwijl ze bijvoorbeeld ook Apple AirPlay 2 ondersteunen, dus het is niet verwonderlijk dat het zijn oog heeft laten vallen op Matter.

Sonos-woordvoerder Joani Brink vertelde The Verge: "Sonos is er altijd op gericht geweest om klanten keuze te geven. Als een open platform met een breed scala aan partners, is Sonos toegewijd om ervoor te zorgen dat onze producten naadloos integreren met andere smart home-producten.

"Ons lidmaatschap van de Connectivity Standards Alliance stelt ons in staat om te leren over opkomende standaarden en ook te evalueren of ze zorgen voor echte interoperabiliteit op platform- of besturingssysteemniveau, wat we van vitaal belang achten voor consumenten en concurrentie."

Brink voegde daar in een vervolgverklaring aan The Verge aan toe: "Onze actieve betrokkenheid bij Matter bevindt zich in een vroeg stadium en we kijken ernaar uit om op een constructieve manier te leren en te evalueren."

Voorlopig klinkt het alsof Sonos zijn opties openhoudt en ervoor zorgt dat het klaar is om het Matter-protocol te adopteren als het bereikt wat het van plan is, maar het springt nog niet volledig op de wagen.

Geschreven door Britta O'Boyle.