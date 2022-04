Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos kondigt mogelijk een nieuwe soundbar aan, die de codenaam Fury draagt en bekend staat als model S36, maar die zal onder de 449 dollar kostende Beam en het vlaggenschip 899 dollar kostende Arc zitten, volgens een nieuw rapport.

In een poging om te concurreren met Vizio en andere goedkope concurrenten, zal Sonos naar verwachting een product onthullen voor rond de 249 dollar, aldus The Verge. Het zou zelfs op 7 juni kunnen uitkomen. Als hij er is, zal hij naar verluidt in zowel zwart als wit worden aangeboden. Het zal compacter zijn dan de Sonos Beam, maar het zal minder drivers hebben en Dolby Atmos weglaten. Hij zal wel Dolby Digital surround sound hebben.

Er zullen ook geen ingebouwde microfoons voor de stemassistent-functionaliteit zijn, dus Sonos zal deze soundbar waarschijnlijk gebruiken voor tv en muziek zonder de slimmigheidjes of de puf. Er zit misschien niet eens een HDMI-poort op dit product.

U kunt er echter nog steeds een 5.1-systeem van maken als u andere compatibele Sonos-luidsprekers bezit. Sonos verwacht zelfs dat je hem koppelt met de high-end Sonos Arc. Er is zelfs een muurbevestiging gemaakt waarmee de Fury verticaal kan worden gemonteerd. Hij kan ook nog steeds in de standaard horizontale stand worden gemonteerd. Houd in gedachten dat Sonos Fury nog niet officieel heeft aangekondigd, en dat de naam ongetwijfeld zal veranderen voordat het officieel uitkomt.

Tot slot zijn er volgens The Verge nog andere producten in ontwikkeling bij Sonos, waaronder een kleinere, goedkopere subwoofer en draadloze koptelefoons.

Geschreven door Maggie Tillman.