Hoe luister ik naar BBC Radio op Sonos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een fan bent van BBC Radio, is de enige manier waarop je op je smartphone naar zenders in het Verenigd Koninkrijk kunt luisteren via de BBC Sounds-website of de BBC Sounds Android- of iOS-app.

Terwijl BBC Radio ooit beschikbaar was via TuneIn, werd de ondersteuning terug in 2019 verwijderd. Voor Google Home-luidsprekers kunnen gebruikers BBC-zenders beluisteren via Chromecast of je stem, terwijl Amazon Echo-gebruikers de BBC Alexa-vaardigheid kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot BBC-radiozenders.

Sonos-speakers behielden iets langer ondersteuning voor BBC-radiozenders via TuneIn, maar die ondersteuning is niet meer nu BBC Sounds de enige manier is om verder te gaan. Maak je echter geen zorgen. BBC Sounds is beschikbaar op Sonos-speakers nadat het eind 2021 werd toegevoegd.

Hier hoe je BBC Sounds toevoegt en naar BBC Radio luistert op je Sonos-geluidssysteem.

Sonos is compatibel met meer dan 100 muziekdiensten, BBC Sounds is er zoals we al zeiden een van. Het is super eenvoudig om een muziekdienst toe te voegen aan je Sonos speakers en hoe meer diensten je toevoegt, hoe beter je ervaring zal zijn.

Je vindt alle BBC radiozenders, podcasts en muziekmixen op BBC Sounds. Je kunt live luisteren naar alle BBC-radiozenders, je favoriete BBC-shows inhalen of beluisteren, verder luisteren waar je was gebleven op elk apparaat en de My Sounds-sectie gebruiken om de nieuwste afleveringen van je favoriete programma's te bekijken.

Het kan zijn dat je een pop-up te zien krijgt wanneer je je Sonos-app opent, zodat je snel BBC Sounds aan je systeem kunt toevoegen. Als je de pop-up ziet verschijnen, tik je op 'Toevoegen aan Sonos' en vervolgens nogmaals op 'Toevoegen aan Sonos' en volg je de instructies 7-15 hieronder.

Als de pop-up voor BBC Sounds niet voor jou verschijnt, volg dan deze stappen:

Open de Sonos app Tik op het Instellingen tandwiel in de rechterbenedenhoek Tik op Services & Stem Scroll naar beneden naar 'Voeg een service toe Scroll naar beneden tot je BBC Sounds in de lijst ziet staan Tik op 'Toevoegen aan Sonos Tik op 'Verbinden met BBC Sounds Tik op 'Autoriseren' om Sonos toe te staan je BBC Sounds-account te gebruiken Je wordt doorgestuurd naar de BBC-accountpagina Tik op 'Doorgaan Log in met je BBC account, of meld je aan als je die niet hebt Tik op 'Openen' om terug te gaan naar de Sonos-app zodra je je hebt aangemeld Voer een naam in voor je BBC-account - deze wordt alleen gebruikt als een ander BBC-account wordt toegevoegd aan Sonos Tik op 'Gereed Dat was het!

Sonos heeft tal van functies, een daarvan is de mogelijkheid om alarmen in te stellen. Je kunt een alarm instellen op een specifieke luidspreker of een groep luidsprekers en je kunt kiezen met welke muziek, podcast, afspeellijst of klokje je gewekt wilt worden.

Je kunt geen specifiek BBC-radioprogramma kiezen om je 's ochtends mee wakker te maken, maar je kunt wel je favoriete BBC-radiostation kiezen om je mee wakker te maken - alleen zal dat live zijn in plaats van een inhaalprogramma.

Open de Sonos-app Tik op Instellingen in de rechterbenedenhoek Tik op Systeem Scroll naar beneden tot je Alarms ziet Tik op 'Add Alarm' (Alarm toevoegen) Kies de tijd waarop je gewekt wilt worden Kies via welke luidspreker of luidsprekers je het alarm wilt laten klinken Tik vervolgens op de sectie Muziek Scroll hier naar beneden naar BBC Sounds Vervolgens klikt u op Live luisteren Selecteer de BBC-radiozender waarmee je 's ochtends gewekt wilt worden

We hebben heel wat tips en trucs voor Sonos in onze aparte rubriek, dus als je het beste uit je Sonos-speakers wilt halen, raden we je aan daarheen te gaan.

Geschreven door Britta O'Boyle.