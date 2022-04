Overname Sonos zou toekomstige luidsprekers veel kleiner kunnen maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft een interessante overname gedaan door een Nederlandse startup te kopen die ongelooflijk compacte en lichtgewicht luidsprekerdrivers heeft gemaakt.

De aankoop zou kunnen betekenen dat we in de toekomst kleinere en lichtere speakers gaan zien van Sonos, dat zich de afgelopen paar jaar heeft gestort op de wereld van draagbare speakers.

Sonos CEO Patrick Spence zei dat "Mayht's doorbraak in transducer technologie Sonos in staat zal stellen om een nieuwe sprong voorwaarts te maken in ons product portfolio", dus het zou niet lang meer kunnen duren voordat de kennis die de startup heeft opgebouwd begint te helpen bij de speakers van het grotere bedrijf.

Meer over de overname zal naar buiten komen tijdens Sonos' volgende earnings call in mei, maar het is onwaarschijnlijk dat we meteen een waanzinnige lichtgewicht Sonos speaker aangekondigd zullen zien worden.

Waarschijnlijker is dat we nooit precies zullen weten wat er dankzij Mayht gaat veranderen - aangezien een groot deel van dit soort overnames draait om het binnenhalen van zowel talent als intellectueel eigendom.

Maar voor een bedrag van rond de 100 miljoen dollar is het opnieuw een teken dat Sonos zijn plaats als groot luidsprekermerk wil veroveren en verstevigen, in plaats van een meer nichefabrikant te worden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.