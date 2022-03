Sonos Roam SL Bluetooth-luidspreker biedt draagbaarheid voor een lagere prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft een microfoonvrije versie aangekondigd van zijn super draagbare Bluetooth-luidspreker in de Sonos Roam SL.

De Roam SL biedt een bijna identiek ontwerp (minus de microfoonknop) en bijna allemaal dezelfde functies als de uitstekende Sonos Roam . een .

Het ontbreken van een microfoon betekent dat je geen Google Assistant en Amazon Alexa -spraakmogelijkheden, automatische Trueplay-afstemming of de Sonos Sound Swap-functie die op Roam is gelanceerd, krijgt, maar de Roam SL zal nog steeds automatisch schakelen tussen wifi en Bluetooth en verbinding maken met de rest van je Sonos-systeem.

Met een IP67-water- en stofbestendigheid zoals de originele Sonos Roam, kan de Roam SL het buitenleven probleemloos aan, of het nu in de tuin, bij het zwembad of op het strand is. Als je al een Sonos Roam hebt, kun je er een Roam SL aan koppelen, of een andere Roam SL, en hij levert ook alle gebruikelijke Sonos-functies wanneer hij is verbonden met wifi, zoals compatibiliteit met meer dan 100 muziekstreamingservices .

Op het gebied van geluidskwaliteit biedt de Sonos Roam SL dezelfde interne onderdelen als de Sonos Roam, die uitstekend klinkt voor zijn formaat, dus we verwachten ook geweldige dingen van de Roam SL.

De Sonos Roam SL kan vanaf 15 maart worden besteld voor £ 159 in het VK. Het is vanaf 1 maart 2022 te pre-orderen op Sonos.com .

Geschreven door Britta O'Boyle.