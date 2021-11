Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Sonos van plan is om een meer betaalbaar broertje of zusje te introduceren voor zijn derde generatie Sub.

Een Redditor zag onlangs vermeldingen van een "Sub Mini" in de mobiele Sonos-app, waardoor men dacht dat Sonos binnenkort een miniatuur-subwoofer zou kunnen aankondigen. Sonos beschreef de Sub Mini zelfs als een "kleinere, cilindrische subwoofer" in vergelijking met de grotere, meer vierkante Sub.

Houd er rekening mee dat de Sonos Sub momenteel te koop is voor $ 750 in de VS. In onze review van de subwoofer zeiden we dat hij geweldig klinkt en veel bas biedt.

De Sub is voor degenen die graag het niveau omhoog willen draaien en tand-ratelende hoeveelheden geluid willen. Het is niet voor iedereen weggelegd, en het is ook niet voor iedereen nodig, maar de Sub is zeker een luidspreker waar het allemaal om geluid draait, en het is een uitstekende aanvulling op het Sonos-systeem als je het kunt betalen.

Vermoedelijk zal de Sub Mini veel goedkoper zijn dan de Sub. Maar het zal waarschijnlijk nog steeds een aanzienlijk bedrag kosten, aangezien Sonos een premium luidsprekermerk is.

Raadpleeg de gids van Pocket-lint voor een overzicht van de beste Sonos-speakers, soundbars en subwoofers, die nu allemaal al te koop zijn: