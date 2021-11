Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft een update aangekondigd voor zijn S2-app die een aantal functies zal bieden, waaronder ondersteuning voor het decoderen van DTS Digital Surround en een batterijbesparingsmodus voor Roam en Move.

De mogelijkheid om DTS Digital Surround te decoderen - wat gebruikers een meer meeslepende ervaring moet bieden bij het luisteren naar Blu-Ray-schijven en gameconsoles - wordt ondersteund door de Sonos Arc , Beam (Gen 2) , Beam (Gen 1), Playbar, Playbase , en Amp . Gebruikers zullen een badge zien verschijnen op het Now Playing-scherm wanneer DTS Digital Surround-content wordt afgespeeld.

De update brengt ook een batterijbesparende modus voor zowel de Sonos Move als de Sonos Roam draagbare luidsprekers. Ingeschakeld via de Sonos S2-app, zorgt de batterijbesparingsmodus ervoor dat de twee luidsprekers automatisch worden uitgeschakeld na 30 minuten inactiviteit. U moet de luidsprekers weer inschakelen via hun aan / uit-knoppen wanneer de batterijbesparingsmodus is ingeschakeld.

Last but not least, de Sonos S2-update ziet EQ-instellingen op het Now Playing-scherm voor iOS-gebruikers, zodat je Treble, Bass en Loudness gemakkelijk kunt aanpassen dan voorheen. Om toegang te krijgen tot de EQ-instellingen vanuit het Now Playing-scherm, moet je op de volumeschuifbalk tikken en op de instellingenknop aan de rechterkant drukken. Android-ondersteuning zou binnenkort beschikbaar zijn.

Sonos zei ook dat ondersteuning voor Amazon Music Ultra HD en Dolby Atmos Music binnenkort ook komt.

Om te controleren of uw Sonos S2-app up-to-date is of om de nieuwste versie te downloaden: Open de Sonos S2-app > Instellingen > Systeem > Systeemupdates > Controleren op updates. Je kunt ook onze Sonos-tips en -trucs lezen voor meer functies die al beschikbaar zijn.