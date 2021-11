Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan geruchten dat Sonos een eigen spraakassistent gaat ontwikkelen. Nu suggereert nieuw bewijs - in de vorm van codereeksen en pictogrammen in de Sonos-app - dat het bedrijf een "Sonos Voice Control" -assistent voorbereidt die helpt bij het afspelen en apparaatbediening en blijkbaar goed speelt met Alexa.

Zoals eerst opgemerkt door Protocol, vond Reddit-gebruiker u/michary code in de Sonos-app die spraakopdrachten voor Sonos-spraakbediening lijkt te tonen. Gebruikers kunnen naar verluidt het afspelen en volume van muziek starten en regelen, wijzigen welke luidsprekers ze willen gebruiken en de batterij van draagbare Sonos-apparaten controleren.

Deze zelfde Reddit-gebruiker heeft ook afbeeldingen opgegraven van het Sonos Voice Control-pictogram. Het is een versie van een tekstballon - een die erg doet denken aan het icoon van Amazon Alexa. Interessant is dat de afbeeldingen ook aangeven dat je de Sonos-assistent naast Amazon Alexa kunt activeren, maar niet de Google-assistent.

Kijk zelf maar:

Het is vermeldenswaard dat er in augustus nog een Reddit-lek was over de Sonos Voice Control-assistent. Kortom, Sonos stuurde een enquête om feedback te vragen over een interne assistent die reageert op "Hey Sonos". Destijds werd gemeld dat Sonos de assistent naast zowel Alexa als Google Assistant zou kunnen aanbieden.

Men denkt dat Sonos al in 2019 is begonnen met het ontwikkelen van zijn eigen assistent - of, toen het in Parijs gevestigde Snips kocht , een op privacy gebaseerde stemassistent.