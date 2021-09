Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos kondigde in september 2021 een tweede generatie van zijn compacte soundbar - Beam - aan. Het nieuwste model biedt een aantal verschillen met de originele Beam-soundbar die in 2018 werd gelanceerd, hoewel niet alle van hetzelfde niveau zijn.

Als je je afvraagt hoe de Sonos Beam 2021 zich verhoudt tot het model van de eerste generatie en welke je moet kopen, dan ben je hier op de juiste plek.

Dit zijn de verschillen tussen de Sonos Beam (2e generatie) en de Sonos Beam (1e generatie).

Dimensies

Geluidsarchitectuur

Kleur opties

Sonos-functies

Er is veel dat hetzelfde blijft tussen de Sonos Beam (2e generatie) en de Sonos Beam (1e generatie), inclusief de totale grootte van het apparaat, de zwart-witte kleuropties en de akoestische geluidsarchitectuur.

Je vindt vijf klasse-D-versterkers, vier elliptische midwoofers, drie passieve radiatoren en één centrale tweeter in beide Sonos Beam-soundbars, evenals een verre-veldmicrofoonarray.

Beide modellen hebben ook capacitieve aanraakbedieningen aan de bovenkant, hetzelfde ontwerp in het algemeen - met één aanpassing - en veel van dezelfde Sonos-functies, waaronder Trueplay voor afstemming, de mogelijkheid om te groeperen met andere Sonos-speakers en compatibiliteit met meer dan 100 muziekservices.

Ze werken allebei met Google Assistant en Amazon Alexa , hebben allebei AirPlay 2-ondersteuning en ze meten allebei 651 x 100 x 69 mm en wegen 2,8 kg.

Hoewel er veel hetzelfde blijft tussen de twee Sonos Beam-soundbars, zijn er ook een paar belangrijke verschillen – zoals je zou verwachten.

De tweede generatie Sonos Beam heeft een krachtigere en snellere processor, waardoor hij elders diverse verbeteringen kan doorvoeren.

Een van de verbeteringen die voortkomen uit de verbeterde processor zijn betere luidsprekerarrays op de tweede generatie Beam.

De nieuwe Beam heeft vijf luidsprekerarrays in plaats van de drie op de originele Beam. De twee nieuwe luidsprekerarrays zijn gewijd aan surround- en hoogte-informatie, en op tijd en frequentie gebaseerde psycho-akoestische technieken worden toegepast om onderscheid te maken tussen oor- en overheadniveau.

Hierdoor kan de tweede generatie Beam virtuele Dolby Atmos bieden, ondanks dezelfde akoestische geluidsarchitectuur als de originele Beam, die geen Atmos ondersteunt.

De tweede generatie Sonos Beam heeft HDMI eARC, terwijl het model van de eerste generatie alleen HDMI ARC ondersteunt.

HDMI eARC-compatibiliteit moet volgens Sonos een rijkere, meer meeslepende en een hogere definitie geluidservaring mogelijk maken.

Het speakerrooster van de tweede generatie Sonos Beam is gemaakt van polycarbonaat, passend bij dat van de grotere Sonos Arc.

De originele Sonos Beam heeft een zachte, materiële afwerking die moeilijker schoon te houden is.

De tweede generatie Sonos Beam is vanaf 5 oktober verkrijgbaar en kost £ 449 in het VK, $ 449 in de VS en € 499 in Europa.

De eerste generatie Sonos Beam is iets goedkoper en kost £ 399 in het VK en $ 399 in de VS. Misschien vind je het ergens anders goedkoper als het model van de tweede generatie arriveert.

Er zijn geen grote verschillen tussen de tweede generatie Sonos Beam en de originele Sonos Beam, maar er zijn genoeg om het nieuwere model op papier de betere optie te maken.

Veel van dezelfde functies worden aangeboden – zoals compatibiliteit met muziekservices, multiroom en Trueplay – en het ontwerp is grotendeels hetzelfde, afgezien van een nieuwe grille, maar de tweede generatie Sonos Beam biedt ondersteuning voor virtuele Dolby Atmos en HDMI eARC-ondersteuning.

Het nieuwere model is echter iets duurder, dus als je je niet al te veel zorgen maakt over Dolby Atmos-ondersteuning, zou je je aangetrokken kunnen voelen tot het oudere model om wat centen te besparen.

