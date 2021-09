Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft een nieuwe versie van zijn Beam-soundbar geïntroduceerd met ondersteuning voor Dolby Atmos , een nieuwe processor en een bijgewerkte grille.

De tweede generatie van de Beam-soundbar heeft dezelfde akoestische architectuur als het model van de eerste generatie, wat betekent dat je vijf klasse-D digitale versterkers, vier elliptische mid-woofers, één tweeter en drie passieve radiatoren zult vinden, maar het heeft een snellere CPU en verbeterde luidsprekerarrays.

Volgens Sonos zijn er vijf luidsprekerarrays in de nieuwe Beam-soundbar in vergelijking met de drie in het origineel, met de extra twee voor surround- en hoogte-informatie, waarbij op tijd en frequentie gebaseerde psycho-akoestische technieken worden toegepast om onderscheid te maken tussen oorhoogte en overhead geluid. Dit resulteert in het vermogen van de Beam om Dolby Atmos-ondersteuning te bieden.

Het is vermeldenswaard dat de Dolby Atmos-ondersteuning alleen virtueel is op de nieuwe Beam, omdat er geen opwaartse luidsprekers zijn, zoals de grotere Sonos Arc heeft. Het bijgewerkte rooster van polycarbonaat komt echter overeen met dat van de Arc, weg van de materiaalbekleding op de originele Beam.

Beste Bluetooth-luidsprekers 2021: beste draagbare luidsprekers om vandaag te kopen Door Conor Allison · 14 september 2021

Naast de krachtigere processor, verbeterde phased array en bijgewerkte grille, is de nieuwe Sonos Beam ook compatibel met HDMI eARC. Verder zijn de afmetingen, specificaties en functies zoals TruePlay , compatibiliteit met meer dan 100 muziekservices en de rest van de functies die Sonos-speakers bieden hetzelfde als de originele Beam.

De tweede generatie Beam ondersteunt Amazon Music Ultra HD die later dit jaar verschijnt, evenals Dolby Atmos Music.

De nieuwe Sonos Beam kost £ 449 in het VK en $ 449 in de VS. Het zal beschikbaar zijn vanaf 5 oktober en wordt geleverd in zwart-witte kleuren.