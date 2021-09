Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bezitters van de Sonos Arc en/of nieuwe Sonos Beam (Gen 2) kunnen voor eind 2021 Dolby Atmos-muziek streamen.

Sonos heeft bevestigd dat het "later dit jaar" ondersteuning zal toevoegen voor Dolby Atmos-muziekstreaming, plus Ultra HD-tracks via Amazon Music. Het platform krijgt ook ondersteuning voor het decoderen van DTS Digital Surround Sound - iets waar veel om gevraagd wordt door de AV-gemeenschap.

Het is nog niet bekend of het merk binnenkort ook ondersteuning voor Apples Spatial Audio met Dolby Atmos zal toevoegen.

Toch is dit een essentiële eerste stap om Dolby Atmos-opnamen met alleen audio naar compatibele Sonos-luidsprekers te brengen. Er werd over gesproken tijdens de lancering van de Arc in mei 2020, dus zeker een welkome functie.

Op dit moment is Amazon Music, afgezien van geselecteerde Spatial Audio-tracks op Apple Music, de enige service die Dolby Atmos volledig omarmt. Het is beschikbaar als onderdeel van een Amazon Music HD-abonnement, dat nu zonder extra kosten beschikbaar is voor alle Amazon Music Unlimited-abonnees.

Amazon Music Unlimited kost £ 7,99 / $ 7,99 per maand (of £ 79 / $ 79 per jaar). Nieuwe abonnees kunnen de service drie maanden gratis uitproberen (als onderdeel van een tijdelijke aanbieding).

Dolby Atmos-muziek via Amazon Music is momenteel alleen te beluisteren via de Echo Studio- speaker.