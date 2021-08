Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft zich onderscheiden op het gebied van slimme luidsprekers door een keuze te bieden uit Amazons Alexa en Google Assistant in plaats van slechts één, en recente rapporten suggereren dat het die keuze misschien verder wil uitbreiden.

Voor het eerst gemeld op Reddit en opgemerkt door Voicebot.ai ( via Slashgear ), zou Sonos een consumentenonderzoek hebben verzonden waarin om feedback werd gevraagd over een interne assistent die zou reageren op het commando "Hey Sonos".

Er wordt gezegd dat de "Sonos Voice Control"-assistent dingen als luidsprekergroepering, afspelen en volumeregeling zou kunnen regelen, terwijl hij ook muziek zou kunnen vinden om af te spelen. Er wordt ook beweerd dat het naast Alexa zit in plaats van de assistent van Amazon te vervangen, en het zou zijn ontworpen voor offline verwerking.

Dit laatste punt is belangrijk, want als de Sonos-assistent zou werken zonder een internetverbinding - iets wat zowel Alexa als Google Assistant nodig hebben - zou dit kunnen betekenen dat hij zou werken op de Sonos Roam en Sonos Move als ze in de Bluetooth-modus staan.

De Sonos-enquête zou hebben gesuggereerd dat lokale verwerking sneller zou kunnen zijn en voorbeelden van opdrachten die door de interne assistent zouden kunnen worden ondersteund, waren onder meer het pauzeren, overslaan en groeperen van luidsprekers, evenals het vinden van afspeellijsten, radiostations en andere muziek.

In het onderzoek wordt ook gesuggereerd dat de Sonos-spraakbediening het afspelen van muziek zou afhandelen, terwijl assistenten van derden, zoals Alexa en Google Assistant, andere verzoeken zouden blijven afhandelen, zoals wat voor weer het is.

Voorlopig is er niets officieel, maar we zullen deze ruimte zeker in de gaten houden.

