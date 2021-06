Aanraakbediening op Sonos-speakers uitschakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Veel van de nieuwste luidsprekers van Sonos bieden capacitieve aanraakbedieningen, zodat je fysiek het volume kunt aanpassen, nummers kunt overslaan en nummers kunt pauzeren of afspelen, in plaats van de Sonos-app te gebruiken.

De aanraakbedieningen zijn geweldig voor het gemak, maar voor degenen die jongere kinderen hebben, of huisdieren die graag over dressoirs lopen - we kijken naar jullie katten - kunnen de aanraakbedieningen soms meer een belemmering dan een hulp zijn.

Voor degenen die merken dat hun muziek wordt onderbroken door de peuter die denkt dat de luidsprekerbediening leuker is dan welk speelgoed dan ook, of de kat die ze als klimrek gebruikt, wij hebben het voor u.

Hier leest u hoe u de aanraakbediening op de Sonos One , Sonos Five, Sonos Arc, Sonos Beam en Sonos Move uitschakelt.

Volg deze stappen om de aanraakbediening op je Sonos One-, Sonos Five-, Sonos Arc- , Sonos Beam-, Sonos One SL- en Sonos Move-luidsprekers uit te schakelen.

Open de Sonos-app Tik op het instellingentandwiel in de rechterbenedenhoek Tik op Systeem Tik op de kamer met de Sonos-speaker waarvoor je de aanraakbediening wilt uitschakelen Scroll naar beneden tot je het Hardware-gedeelte ziet Aanraakbediening uitschakelen Herhaal voor elke spreker

Dat is het. De aanraakbedieningen op de luidsprekers waarvoor je de bovenstaande stappen volgt, worden dan uitgeschakeld, dus je moet de Sonos-app gebruiken om ze te bedienen, of Google Assistant of Alexa gebruiken , als je ze hebt ingesteld.

Geschreven door Britta O'Boyle.