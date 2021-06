Sonos en Ikea kondigen Symfonisk Picture Frame-luidspreker officieel aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos en Ikea hebben officieel het nieuwste product in hun gezamenlijke Symfonisk-assortiment aangekondigd: de Picture Frame Wi-Fi Speaker .

Zoals de naam al doet vermoeden, is de nieuwe speaker een fotolijstje - of liever een stukje kunst aan de muur - met een verborgen Sonos-speaker achter het front. De Symfonisk Picture Frame Wi-Fi Speaker maakt verbinding met een bestaand Sonos-systeem en biedt alle functies die bij Sonos-speakers horen , net als de Symfonisk Table Lamp Wi-Fi-speaker en Symfonisk Bookshelf Wi-Fi-speaker .

De Picture Frame Wi-Fi-speaker wordt geleverd met een keuze uit een zwart of wit frame, maar er is een keuze uit verwisselbare fronten om het in je interieur te laten opgaan, waarbij de fronten gewoon aan en uit kunnen worden geklikt.

Het kan ook horizontaal of verticaal worden opgehangen, maar ook tegen een muur op de vloer leunen en net als de andere Symfonisk-producten, en er zijn rubberen voetjes meegeleverd om trillingen te verminderen als u ervoor kiest om het aan de muur te plaatsen. Andere handige functies zijn onder meer een stroomuitgang en verschillende openingen in het frame op verschillende locaties voor de stroomkabel.

De Symfonisk Picture Frame Wi-Fi-luidspreker wordt geleverd met een voedingskabel van 3,5 meter en er is een holte in de achterkant van de Picture Frame Wi-Fi-luidspreker, zodat u de extra kabel uit de weg kunt wikkelen.

Je kunt twee Picture Frame Wi-Fi-speakers in stereo aan elkaar koppelen om als surround te gebruiken met een Sonos Beam- of Sonos Arc-soundbar , en het is compatibel met maximaal 100 streamingdiensten, terwijl het ook ondersteuning biedt voor AirPlay 2 .

De Sonos Ikea Symfonisk Picture Frame Wi-Fi Speaker is vanaf 15 juli 2021 verkrijgbaar voor £ 179 in het VK of €179 in Europa. De verwisselbare fronten kosten £17 of €17.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Geschreven door Britta O'Boyle.