(Pocket-lint) - Sonos bevestigde in april dat het weer samenwerkte met Ikea aan een nieuw Symfonisk-product , en hoewel we enkele details hebben zien opduiken sinds de onthulling van sociale media, is de nieuwste iets substantiëler.

Ikea lijkt de "Symfonisk-fotolijst met Wi-Fi-luidspreker" op zijn eigen website te hebben uitgebracht, wat ons een goed inzicht geeft in wat we kunnen verwachten. De pagina is inmiddels verwijderd, maar The Verge heeft enkele afbeeldingen van de Ikea-site gepubliceerd, samen met de details op de productpagina.

Het lijkt erop dat de Symfonisk-fotolijst - die niet verwonderlijk de naam en samenwerking geeft, ook dienst doet als wifi-luidspreker van Sonos - geen fotolijst zal zijn waar je je eigen fotos in kunt plaatsen.

In plaats daarvan lijkt het erop dat het een afdruk zal zijn die in de kleuren zwart en grijs en wit en grijs zal komen en vermoedelijk is voorzien van een materiaal dat speciaal is ontworpen om geluid door te laten. De branding van Ikea en Sonos zit op de zijkant van het frame op basis van de fotos.

Volgens de details op de Ikea-site is het frame 22 inch hoog, 16 inch breed en 2 inch diep. Er wordt ook gezegd dat het Apple AirPlay 2 en stereokoppeling zal ondersteunen en dat je twee van de Symfonisk-fotolijsten kunt instellen als surround voor een Sonos Beam- of Sonos Arc-soundbar , zoals je kunt met de vorige Symfonisk-luidsprekers .

De Ikea-lijst onthulde ook een prijskaartje van $ 199 voor de Symfonisk-fotolijst met wifi-luidspreker.

Er wordt beweerd dat Sonos en Ikea ook werken aan een opnieuw ontworpen Symfonisk Tafellamp Wi-Fi Speaker , maar daar zijn nog geen verdere details over bekendgemaakt. Het gerucht gaat dat we op 14 juni de officiële onthulling van de Symfonisk-fotolijst met wifi-luidspreker en bijgewerkte tafellamp zullen zien.

