Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos en Ikea hebben allebei geplaagd dat er nieuwe Symfonisk-producten komen, en nu, dankzij een Reddit-lek, lijkt het erop dat de twee bedrijven eindelijk een gezamenlijk virtueel persevenement plannen voor deze zomer.

Volgens wat een interne Ikea-marketingkalender lijkt te zijn die wordt gedeeld met Reddit (en gespot door ExecutiveTraveller ), zou een "Symfonisk Virtual Press Event" plaatsvinden op 14 juni 2021. Denk aan een Sonos-Ikea Symfonisk-boekenplankspreker en een Symfonisk tafellamp-luidspreker ging in augustus 2019 in de verkoop. Momenteel is er geen officieel woord over wat voor soort nieuwe Symfonisk "producten" in 2021 zouden kunnen worden uitgebracht.

Dat gezegd hebbende, zijn er FCC-aangiften, lekken en officiële teasers op sociale media. Volgens The Verge is er bijvoorbeeld een update van de tafellampspeaker aanstaande, die ongeveer evenveel kost als zijn voorganger. Als dat waar is, zou dit ongeveer £ 150 in het VK en $ 179 in de VS zijn.

Er gaan ook geruchten de ronde over een kunstwerk aan de muur met een geïntegreerde luidspreker - blijkbaar met de codenaam Titan -. Het zal naar verwachting ook betaalbaar zijn. Pocket-lint volgt alle geruchten over Symfonisk-producten in een gids hier . Er zijn momenteel echter geen enorme hoeveelheden details.

Geschreven door Maggie Tillman.