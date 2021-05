Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos brengt draadloze software-updates uit, waaronder een die een nieuwe mogelijkheid toevoegt aan de $ 799, - Sonos Arc .

Het bedrijf staat je nu toe om het Dolby Atmos-hoogtevolume aan te passen via zijn mobiele app. Dat betekent dat je de luidheid van het overheadkanaal in een Dolby Atmos-mix kunt bepalen. U kunt het verlagen als u het te overheersend vindt, of het verhogen als u meer van het hoogtekanaal wilt horen. Voorheen koos de Trueplay-functie van Sonos automatisch de voorkeur voor jou bij het instellen van de Arc.

Om toegang te krijgen tot de nieuwe Dolby Atmos-optie voor het aanpassen van het hoogtevolume, ga je naar het tandwielpictogram in de mobiele Sonos-app> Systeem> Boog> Hoogte-audio.

De andere software-update van Sonos is niet exclusief voor de Sonos Arc. In plaats daarvan bevat het iets voor de Sonos Roam van $ 170. De spreker kwam vorige maand uit, maar sommige critici hebben geklaagd over de batterijduur wanneer spraakbesturing van Google Assistent is ingeschakeld. De batterij gaat naar verluidt 10 uur mee - een uur minder dan de Move - of 10 dagen in de slaapstand. Dit is een lichte overschatting in onze ervaring.

In onze review van de draagbare luidspreker kregen we ongeveer acht en een half uur van de oplaadbare batterij toen het volume op 50 procent stond. Welnu, met de nieuwe software-update van Sonos zou de Roam nu de volledige 10 uur moeten kunnen halen, zelfs met Google-spraakbesturing.

Je kunt beide software-updates krijgen door de nieuwste versie van de mobiele Sonos-app naar je telefoon te downloaden.

Geschreven door Maggie Tillman.