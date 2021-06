Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos en Ikea hebben allebei geplaagd dat er nieuwe Symfonisk-producten komen, hoewel geen van beide bedrijven officieel (althans niet expres) heeft beschreven wat die producten zijn.

Toen we niet expres zeiden, heeft Ikea per ongeluk een van de producten op zijn website onthuld, dus er is nu veel informatie en geruchten over de Sonos Ikea Symfonisk Picture Frame met Wi-Fi Speaker. Het andere product zou een vernieuwing van de tafellampluidspreker zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de volgende Sonos Ikea Symfonisk-luidsprekers.

14 juni 2021?

Tafellamp - $179/£150

Fotolijst met Wi-Fi-luidspreker - $ 199

Een woordvoerder van Sonos vertelde Pocket-lint: "De samenwerking [Sonos en Ikea] is sterker dan ooit en we zijn enthousiast over de producten waar we samen aan werken. We kijken ernaar uit om meer te delen wanneer de tijd rijp is."

Momenteel is er geen officieel woord over wanneer de "producten" kunnen worden vrijgegeven, maar we vermoeden dat dit voor het einde van de zomer zal zijn, aangezien er FCC-aanvragen en officiële teasers op sociale media zijn geweest, evenals een toevallige onthulling door Ikea op zijn eigen website.

Een interne marketingkalender van Ikea die is gedeeld met Reddit heeft een "Symfonisk Virtual Press Event" op 14 juni 2021, maar dat is nog niet bevestigd.

De Sonos Ikea Symfonisk Book Shelf Speaker en Symfonisk Table Lamp Speaker gingen in augustus 2019 in de verkoop, nadat ze eerder in het jaar waren aangekondigd, dus een onthulling in juni zou niet verrassend zijn.

Qua prijs zal volgens The Verge de verwachte update van de Table Lamp Speaker blijkbaar ongeveer hetzelfde kosten als zijn voorganger. Als dit waar is, zou dit ongeveer £ 150 zijn in het VK en $ 179 in de VS.

Het fotolijstje met Wi-Fi-luidspreker - blijkbaar met de codenaam Titan - stond op de site van Ikea (voordat het werd verwijderd) als $ 199. Hoewel prijzig, is het veel goedkoper dan alternatieven zoals Soundwall biedt bijvoorbeeld.

Dit is alles wat we tot nu toe weten over het ontwerp van de volgende Symfonisk-speakers.

Ikea

Dankzij het lek van Ikea op haar website weten we al aardig wat over de Symfonisk Picture Frame met Wi-Fi Speaker. Op basis van de lijst is het een afdruk in plaats van een fotolijstje waar je je eigen fotos in kunt plaatsen en wordt de Sonos Wi-Fi-luidspreker erin geïntegreerd.

De afdruk op de lijst was een geometrische stijl, maar er stond dat klanten konden kiezen tussen "verschillende verwisselbare fronten", dus er zijn waarschijnlijk een paar opties die bij verschillende decors passen. Er wordt echter gezegd dat het frame alleen wordt aangeboden in zwart-witopties en het zal blijkbaar 22 inch hoog zijn, 16 inch breed en het zal 2 inch diep zijn.

Op basis van de lijst worden de Sonos- en Ikea-branding op het frame geplaatst, terwijl het materiaal waarop de afbeelding wordt afgedrukt vermoedelijk is ontworpen met het oog op de akoestiek. Een eerder rapport beweerde dat een netsnoer vanaf de onderkant naar beneden zou lopen, dus we verwachten niet dat de fotolijst op batterijen werkt zoals de Sonos Move of Roam.

Wat betreft de vernieuwde tafellamp-luidspreker die wordt verwacht, is er momenteel niet veel informatie over dit product bekend, aangezien de lekken nog niet zo groot zijn geweest als de fotolijst.

Het is momenteel niet duidelijk of het ontwerp zal veranderen, maar tweaks zijn zeker waarschijnlijk. Aangezien het naar verwachting dezelfde prijs zal zijn, is het waarschijnlijk nog steeds een grote lamp in plaats van een kleiner aanbod, hoewel kleiner geweldig zou zijn om te zien. Wie weet, misschien wordt het kleiner maar slimmer.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de functies en hardware die worden verwacht voor de volgende Symfonisk-producten.

Volgens de toevallige website van Ikea zal de Symfonisk Picture Frame met Wi-Fi Speaker Apple AirPlay 2 ondersteunen . Het wordt ook vermeld als het aanbieden van stereo-koppeling en de mogelijkheid om twee als surround toe te voegen aan een Sonos Beam- of Sonos Arc- soundbar. Geen van deze is bijzonder verrassend, aangezien de vorige Symfonisk-producten dit bieden.

We verwachten ook alle standaard Sonos-functies aan boord, inclusief equalizeraanpassing en compatibiliteit met meer dan 100 streamingdiensten, evenals Sonos Radio. We verwachten echter geen Google Assistant of Amazon Alexa , noch functies zoals Sound Swap .

Qua geluid verwachten we, gezien het feit dat Sonos het maakt, dat de Picture Frame met Wi-Fi Speaker goed zal klinken. Het bedrijf staat bekend om het leveren van groots geluid uit een klein pakket - Roam is een goed voorbeeld - maar voorlopig zijn er geen rapporten die suggereren wat er achter die print zit op het gebied van hardware.

Het enige dat we tot nu toe hebben, is Sara Morris, productmanager bij Sonos, die werd geciteerd op de Ikea-lijst en zei: "Door samen te werken met de ontwerpers konden we de dunne rand van de fotolijst behouden terwijl we een dieper akoestisch volume verbergen erachter. Samen met een golfgeleider kunnen we hierdoor een groot kamervullend geluid maken van wat lijkt op een dunne luidspreker."

Hoewel er minder lekken zijn geweest rond de vernieuwde Symfonisk-tafellampluidspreker, verwachten we dezelfde functies als de Picture Frame met Wi-Fi-luidspreker, evenals dezelfde functies als het origineel.

Nogmaals, we verwachten niet dat we de slimme assistenten aan boord zullen zien – hoewel we misschien verrast zijn – maar we verwachten volledig AirPlay 2, stereokoppeling, de mogelijkheid om er twee te koppelen om surrounds te creëren voor een Sonos-soundbar, en compatibiliteit met meer dan 100 muziekservices, naast de vele andere functies die Sonos biedt.

Qua hardware heeft de originele tafellampluidspreker de Sonos Play: 1-specificaties onder de motorkap. We zouden een upgrade van de hardware verwachten op het gebied van audio en processor, misschien rekening houdend met enkele van de meer veeleisende functies, zoals Sonos Sound Swap dat bijvoorbeeld op Roam werd geïntroduceerd.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende Sonos Ikea Symfonisk-producten.

Ikea plaatste per ongeluk zijn Symfonisk Picture Frame met Wi-Fi Speaker op zijn eigen website, waardoor niet alleen een deel van het ontwerp werd onthuld, maar ook verschillende details.

Ikea

Een interne marketingkalender van Ikea werd gedeeld op Reddit, met een "Symfonisk Virtual Press Event" gemarkeerd voor 14 juni 2021.

The Verge meldde wat meer details over de verwachte Sonos Symfonisk-speakers. Er stond dat de ene een vernieuwde tafellampluidspreker was en de andere een kunstwerk met geïntegreerde luidspreker.

Janko Roettgers tweette enkele extra bevindingen uit de FCC-dossiers. Hij bevestigde dat de aanmeldingen een spreker onthulden en dat deze consistent was met de huidige generatie Sonos-software.

Oké, ja, het is zeker een Sonos-speaker. Ik denk dat het bedrijf niet wilde dat mensen zoals @davezatz en ik de dossiers doornamen, dus plaagde het het product op Instagram. https://t.co/JJvuQPLLL9 — Janko Roettgers (@jank0) 6 april 2021

Sonos plaagde op zijn officiële Instagram Stories-account dat er een nieuw Symfonisk-product zou komen.

Het bedrijf bevestigde later aan Pocket-lint dat dit het geval was, met een woordvoerder die zei: "De samenwerking [Sonos en Ikea] is sterker dan ooit en we zijn enthousiast over de producten waar we samen aan werken. We kijken ernaar uit om te delen meer als de tijd rijp is."

Adam Miarka tweette een afbeelding van de Sonos Ikea Symfonisk-tafellamp met $ 20 korting. Hij suggereerde dat er een bijgewerkte Symfonisk-luidspreker zou kunnen komen, omdat het ongebruikelijk is dat het bereik wordt afgeprijsd.

Binnenkort nieuwe Sonos Symfonisk? Heb deze nog niet eerder in de aanbieding gezien. pic.twitter.com/8VEaJFRAQA — Adam Miarka (@adammiarka) 30 maart 2021

Geschreven door Britta O'Boyle.