Volgende Sonos Ikea Symfonisk-luidsprekers: wat is het verhaal tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos en Ikea hebben allebei geplaagd dat er nieuwe Symfonisk-producten komen, hoewel geen van beide bedrijven tot nu toe heeft gedetailleerd wat die producten zijn.

Gelukkig zweven er een aantal geruchten rond die ons een indicatie geven van wat we kunnen verwachten - hoewel de details op dit moment een beetje dun zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende Sonos Ikea Symfonisk-luidsprekers, waarvan momenteel wordt gedacht dat het een opknapbeurt voor de tafellamp is en "een kunstwerk met geïntegreerde luidspreker".

Zomer 2021?

Tafellamp - $ 179 / £ 150

Wanddecoratie speaker onbekend

Een woordvoerder van Sonos vertelde aan Pocket-lint: "Het partnerschap [Sonos en Ikea] is sterker dan ooit en we zijn enthousiast over de producten waar we samen aan werken. We kijken ernaar uit om meer te delen wanneer de tijd rijp is."

Momenteel is er geen woord over wanneer de "producten" zouden kunnen worden vrijgegeven, maar we vermoeden dat het voor het einde van de zomer zal zijn, aangezien er FCC-aanmeldingen en officiële teasers op sociale media zijn geweest.

De Sonos Ikea Symfonisk Book Shelf Speaker en Symfonisk Table Lamp Speaker zijn in augustus 2019 in de verkoop gegaan, nadat ze eerder dit jaar waren aangekondigd. Het zou niet verrassend zijn om de nieuwe Symfonisk-producten in de komende maanden aangekondigd te zien, maar misschien pas ergens in de zomer in de uitverkoop. Er is echter nog niets bevestigd.

Qua prijs zal volgens The Verge de verwachte update van de Table Lamp Speaker blijkbaar ongeveer evenveel kosten als zijn voorganger. Als dat waar is, zou dit ongeveer £ 150 in het VK en $ 179 in de VS zijn.

Het stuk muurkunst met geïntegreerde luidspreker - blijkbaar met de codenaam Titan - heeft nog geen geruchtenprijs. Het is echter naar verwachting betaalbaar en goedkoper dan alternatieven zoals Soundwall biedt bijvoorbeeld.

Kunst aan de muur met luidspreker: vergelijkbaar met andere Ikea-kunst aan de muur met extra technologie en netsnoer

Update tafellampluidspreker: waarschijnlijk verbeterde internals

Ondanks FCC-deponeringen zijn er op dit moment geen enorme hoeveelheden details over, omdat producthandleidingen en afbeeldingen van de deponeringen zijn weggelaten.

The Verge beweert echter een vroege afbeelding van de muurkunst met geïntegreerd luidsprekerproduct te hebben gezien, en zei dat dit product `` eruit zou kunnen zien als een van de muurafdrukken van Ikea, alleen met veel meer technologie aan de andere kant (en een netsnoer dat naar beneden loopt van de onderkant)."

Het is momenteel niet bekend of de wanddecoratie met geïntegreerde luidspreker een heel kunstwerk zal zijn, of dat de luidsprekermodule bijvoorbeeld in verschillende frames kan worden ondergebracht. Een van de FCC-aanvragen betreft een "draadloze module", wat het laatste zou kunnen suggereren, maar het is momenteel onduidelijk.

In termen van de vernieuwde Table Lamp Speaker die wordt verwacht, is er momenteel ook niet veel informatie bekend over dit product. Het vorige model heeft de Sonos Play: 1-specificaties onder de motorkap. We verwachten een upgrade van de hardware op het gebied van audio en processor, waardoor misschien enkele van de meer veeleisende functies mogelijk zijn, zoals Sonos Sound Swap dat bijvoorbeeld op Roam werd geïntroduceerd.

Het is niet duidelijk of het ontwerp zal veranderen, maar aanpassingen zijn zeker waarschijnlijk. Aangezien het naar verwachting dezelfde prijs zal zijn, is het waarschijnlijk nog steeds een grote lamp in plaats van een kleiner aanbod, ook al zou een kleinere lamp geweldig zijn om te zien. Wie weet wordt het misschien kleiner maar slimmer.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende Sonos Ikea Symfonisk-producten.

The Verge meldde wat meer details over de verwachte Sonos Symfonisk-luidsprekers. Er stond dat de ene een vernieuwde tafellampluidspreker was en de andere een kunstwerk met geïntegreerde luidspreker.

Janko Roettgers tweette enkele extra bevindingen uit de FCC-deponeringen. Hij bevestigde dat de indieningen een spreker onthulden en dat het consistent was met de huidige Sonos-software.

Oké, ja, het is absoluut een Sonos-luidspreker. Ik denk dat het bedrijf niet wilde dat mensen als @davezatz en ik de documenten zouden doornemen, dus plaagde het het product op Instagram. https://t.co/JJvuQPLLL9 - Janko Roettgers (@ jank0) 6 april 2021

Sonos plaagde op zijn officiële Instagram Stories-account dat er een nieuw Symfonisk-product op komst was.

Het bedrijf bevestigde later aan Pocket-lint dat dit het geval was, met een woordvoerder die zei: "Het partnerschap [Sonos en Ikea] is sterker dan ooit en we zijn enthousiast over de producten waar we samen aan werken. We kijken ernaar uit om te delen. meer als de tijd rijp is. "

Adam Miarka tweette een afbeelding van de Sonos Ikea Symfonisk-tafellamp met $ 20 korting. Hij suggereerde dat er een bijgewerkte Symfonisk-luidspreker zou kunnen komen, omdat het ongebruikelijk is dat het assortiment wordt afgeprijsd.

Binnenkort nieuwe Sonos Symfonisk? Ik heb deze nog niet eerder in de uitverkoop gezien. pic.twitter.com/8VEaJFRAQA - Adam Miarka (@adammiarka) 30 maart 2021

Geschreven door Britta O'Boyle.