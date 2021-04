Sonos bevestigt dat er een nieuwe Ikea Symfonisk-luidspreker komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos en Ikea werken aan een nieuw Symfonisk-apparaat . Geen van beide bedrijven heeft bevestigd wat het apparaat is, maar beide bedrijven hebben een nieuw product gepest via hun sociale mediakanalen.

Pocket-lint nam ook contact op met Sonos voor bevestiging en een woordvoerder vertelde ons: "Het partnerschap [Sonos en Ikea] is sterker dan ooit en we zijn enthousiast over de producten waar we samen aan werken. We kijken ernaar uit om meer te delen wanneer de tijd is rijp. "

Door brandstof aan het vuur toe te voegen, hebben Ikea en Sonos een FCC-aanvraag aangevraagd en hoewel de handleiding, bedieningsdetails en productafbeeldingen niet beschikbaar zijn op de aanvraag, weten we dat het product momenteel Ikea FHO-E1913 heet en dat het een " draadloos apparaat". Het werd begin april 2021 verleend, wat suggereert dat een lancering aanstaande zou kunnen zijn, of in ieder geval binnen de komende maanden.

Op basis van de indiening kan het FCC-label bovenaan op de achterkant van het apparaat zitten en kan het apparaat een vierkante vorm hebben zoals een kubus, maar het diagram op de indiening verwijst mogelijk helemaal niet naar het product en is alleen bedoeld ter informatie doeleinden gezien de productafbeeldingen zijn verborgen. Geruchten hebben eerder gesuggereerd dat de twee bedrijven werken aan een update van de Symfonisk-tafellamp - misschien een kleiner model? Er is in het verleden ook sprake van een kleinere Sonos Sub.

Hoewel details momenteel schaars zijn, weten we dat er een nieuw Sonos Ikea Symfonisk-product komt en gezien de producten uit het verleden die voortkomen uit de samenwerking tussen deze twee bedrijven, verwachten we dat het een luidspreker is die ook nog een andere functie heeft, zoals de originele boekenplank en tafellamp. sprekers deden het toen ze in 2019 werden gelanceerd.

We verwachten ook dat het volledig in het Sonos-systeem wordt geïntegreerd en alle functies biedt die andere Sonos-luidsprekers hebben.

