(Pocket-lint) - De Sonos Roam is de tweede draagbare Bluetooth-luidspreker van het multiroom-audiobedrijf, maar in tegenstelling tot de eerste - Sonos Move - heeft hij geen Wi-Fi-naar-Bluetooth-tuimelschakelaar. In plaats daarvan is er een knop naast de USB Type-C-voedingspoort die zowel de stroom naar de luidspreker als het koppelen regelt.

De luidspreker schakelt automatisch over tussen Wi-Fi en Bluetooth terwijl je je huis binnen en buiten beweegt, maar als je je afvraagt hoe je hem in de Bluetooth-koppelingsmodus kunt zetten en hoe je hem in de eerste plaats met je telefoon kunt verbinden, zijn we er om helpen.

Je Sonos Roam verbinden met je telefoon is vrij eenvoudig, net zoals de algemene configuratie van het apparaat is wanneer je het aansluit op je Sonos-systeem. Volg de onderstaande stappen om je Sonos Roam in de koppelmodus te zetten:

Open de Bluetooth-instellingen op uw telefoon Druk op de aan / uit-knop op de Sonos Roam Een wit LED-lampje begint te knipperen boven het Sonos-logo als je verticaal staat Als je een continu wit lampje hebt, houd je de aan / uit-knop nogmaals ingedrukt Luister naar de bel en laat de aan / uit-knop los Het LED-lampje knippert blauw, wat aangeeft dat het zich in de Bluetooth-koppelingsmodus bevindt Selecteer Sonos Roam in de lijst met Bluetooth-instellingen op je telefoon

De Sonos Roam wordt dan weergegeven op je Bluetooth-apparaten op je telefoon en schakelt automatisch tussen Wi-Fi en Bluetooth.

