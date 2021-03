Sonos kan nu 24-bits hi-res-muziek streamen vanuit Qobuz

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qobuz is de eerste muziekstreamingservice die 24-bits hi-res audio op Sonos- luidsprekers aanbiedt.

Ondersteunde nummers zijn beschikbaar via de Sonos S2- app en worden afgespeeld tot 48 kHz / 24-bit.

Qobuz heeft meer dan 70 miljoen nummers in Hi-Res beschikbaar op zijn platform en voegt er steeds meer aan toe. Het biedt ook downloads van hi-res-muziek via de Qobuz-winkel.

Een Studio Premier-abonnement kost £ 14,99 / $ 14,99 / € 19,99 per maand met toegang tot FLAC-tracks gecodeerd in studiokwaliteit - tot 192 kHz / 24-bit (hoewel de Sonos-streaming een beetje lager is, zoals hierboven).

Een jaarabonnement kost £ 149,99 / $ 149,99 / € 179,99, jaarlijks te betalen. Dat komt neer op £ 12,49 / $ 12,49 per maand. Er is ook een gratis proefperiode beschikbaar.

Een Studio Sublime-abonnement is ook beschikbaar voor £ 249,99 / $ 249,99 / € 249,99 voor 12 maanden, inclusief kortingen op hi-res audiodownloads.

"Qobuz heeft er altijd naar gestreefd om audio van de hoogste kwaliteit toegankelijk te maken, omdat mensen meer geïnteresseerd raken in beter geluid. Nu maken we het op Sonos-apparaten gemakkelijk voor miljoenen mensen om de verbetering van hi-res audio te ervaren," zei de directeur van Qobuz US, Dan Mackta.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

De streamingopties in hoge resolutie van de service zijn nu beschikbaar op Sonos-apparaten in de VS, het VK en verschillende landen in Centraal-Europa.

Geschreven door Rik Henderson.