Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos-luidsprekers hebben een aantal geweldige functies - waarvan je er veel over kunt lezen in onze Sonos-tips en -trucs - maar Sound Swap is een nieuwe die is gelanceerd op de tweede draagbare luidspreker van het bedrijf, de Sonos Roam .

Deze functie legt uit wat Sonos Sound Swap is, hoe het werkt en op welke luidsprekers het beschikbaar is.

Sound Swap is een uitbreiding van een van de andere functies die worden aangeboden op alle Sonos-luidsprekers waarmee gebruikers een Sonos-luidspreker in een bestaande groep kunnen plaatsen door de afspeel- / pauzeknop bovenop de luidspreker die je aan de groep wilt toevoegen ingedrukt te houden.

Met de Sound Swap-functie kunnen gebruikers de afspeel- / pauzeknop ingedrukt houden na de groeperingsoptie, zodat gebruikers de muziek die wordt afgespeeld op de Sonos Roam naar de dichtstbijzijnde Sonos-luidspreker kunnen sturen in plaats van deze te groeperen, waarbij de muziek van Roam naar een andere luidspreker wordt overgebracht, zoals je Sonos Five in je woonkamer of Sonos One in je keuken.

Sonos Sound Swap werkt wanneer de Sonos Roam verbinding heeft met wifi. Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en de afspeel- / pauzeknop op Roam is ingedrukt en vastgehouden, zal de luidspreker andere Sonos-luidsprekers in je netwerk vragen om een ultrasoon frequentiegeluid uit te zenden.

Hoewel je de ultrasone frequentie niet met je eigen oren hoort, kan de ingebouwde microfoon van Roam de frequentie detecteren en bepalen welke Sonos-luidspreker het dichtst in de buurt is en dus naar welke het geluid moet worden gestuurd op basis van de signaalsterkte.

De muziek gaat binnen enkele seconden van Sonos Roam naar de dichtstbijzijnde luidspreker. Het is vermeldenswaard dat het niet mogelijk is om home cinema-inhoud te wisselen.

Op dit moment is de Sonos Sound Swap-functie alleen beschikbaar op Sonos Roam, maar je kunt de muziek van Roam omwisselen naar de meeste andere luidsprekers in het Sonos-portfolio - zie hieronder voor degenen die niet werken.

Sonos heeft niet gezegd of Sound Swap ook naar andere Sonos-luidsprekers zal komen - met name Move, omdat de functie logischer is voor een draagbare luidspreker dan voor de traditionele Sonos-luidsprekers.

We zouden ons voorstellen dat het mogelijk is dat Sound Swap via een software-update naar andere luidsprekers komt - en Sonos is doorgaans erg goed in het verbeteren van zijn luidsprekers met regelmatige updates - maar voorlopig is Sound Swap alleen beschikbaar op Sonos Roam.

Als je een Sonos Roam hebt en je wilt de Sound Swap-functie gebruiken om muziek naar een andere Sonos-speaker te sturen, dan zijn er een paar waarmee de functie niet werkt.

De volgende Sonos-apparaten zijn niet compatibel met Sonos Sound Swap:

Sonos Play: 3

Sonos Play: 1

Sonos-poort

Sonos Connect

Sonos Connect: Amp

Sonos Boost

Sonos zei dat het de frequentieniveaus voor passieve luidsprekers die zijn aangesloten op de Sonos-poort niet kan regelen en omdat het ultrasone frequentiegeluid nodig heeft om de dichtstbijzijnde speler te detecteren, is de poort niet compatibel.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Het bedrijf zei ook dat de Play: 3, Play: 1. Connect and Connect: Amp heeft niet de verwerkingskracht die nodig is voor Sound Swap. Het is echter mogelijk om over te schakelen naar Amp als deze is verbonden met Sonos door Sonance-luidsprekers.

Geschreven door Britta O'Boyle.