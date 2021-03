Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos heeft Roam aangekondigd, een draagbare luidspreker die niet alleen zal fungeren als een traditionele Sonos-luidspreker , maar ook overal mee naartoe kan worden genomen dankzij de Bluetooth-connectiviteit.

De Sonos Roam zit naast de veel grotere Sonos Move in het Bluetooth-luidsprekerportfolio van het bedrijf, maar biedt enkele extra functies en een veel draagbaarder ontwerp, met een afmeting van slechts 168 x 62 x 60 mm en een gewicht van slechts 0,43 kg.

De driehoekige prismavormige speaker is IP67 water- en stofbestendig en in tegenstelling tot Sonos Move schakelt Roam automatisch tussen wifi en bluetooth. Er is ook de automatische TruePlay-afstemming van Move aan boord, maar het werkt via zowel Wi-Fi als Bluetooth op Roam in plaats van alleen Wi-Fi, zoals Move oorspronkelijk deed, en past het geluid automatisch aan de omgeving aan.

Andere functies zijn onder meer Sound Swap , waarmee je de voelbare afspeel- / pauzeknop aan de bovenkant ingedrukt kunt houden om de Roam te groeperen met een andere Sonos-speaker in je systeem - zoals je kunt met andere Sonos-speakers - of blijf de knop ingedrukt houden om breng de muziek over naar de dichtstbijzijnde Sonos-luidspreker.

Sonos Roam kan horizontaal of verticaal worden geplaatst en heeft alle functies die u van een typische Sonos-luidspreker mag verwachten, inclusief ondersteuning voor meer dan 100 muziekservices, Sonos Radio, een keuze uit Google Assistant of Amazon Alexa , stereokoppeling en Apple AirPlay 2 .

Het wordt geleverd in de kleuren Shadow Black en Lunar White, zoals Move, en kan vanaf 9 maart worden gereserveerd via de Sonos-website. Het kost £ 159 in het VK, $ 169 in de VS en € 179 in Europa, en de beschikbaarheid begint op 20 april.

Geschreven door Britta O'Boyle.